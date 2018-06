V Rusku začal první pokus o přežití díky Internetu

Chci také vyvrátit představu, že Internet nedovoluje v naši zemi žít naplno," řekl

Fjodor při setkání s novináři ve zcela prázdném bytě, který ode dneška nesmí tři týdny opustit. Experiment skončí 11. prosince a za tuto dobu by Fjodor měl nejen zařídit byt, ale také navázat nové známosti, naučit se španělsky a stát se kulturistou. K dispozici mu budou přes Internet lektoři, cvičitelé i odborní poradci.

Fjodor, jenž byl na roli "pokusného králíka" vybrán z 80 kandidátů, sdělil, že dosud nemá s Internetem valné zkušenosti a zdokonalovat se bude v průběhu experimentu. Ve svém novém obydlí má k dispozici tři pokoje, dvě koupelny a tři toalety. V bytě není žádný nábytek, ani zařízení. Odkázán je výhradně na dva počítače a jen v případě nouze smí použít telefon. Veškeré objednané zboží může zaplatit kartou ruské banky Alfa-Bank. Na účtě má ovšem jen 500 dolarů a s těmi bude muset vyjít, pokud nedokáže přes Internet získat další finanční podporu pro svůj projekt.

Dům, v němž bude iOne bydlet, je určen tzv. novým Rusům. Jde o moderní stavbu s luxusními byty. Koupelna je například vybavena masážní vanou. Ta by měla "internetovému vězni" usnadnit experimentální pobyt.

Fjodor uvedl, že nemá žádný strach ze svého nuceného "věznění". Určité potíže očekává jen se stravováním, neboť je vegetarián a nejí ani mléčné, či vaječné výrobky. Bude tudíž muset nalézt restauraci, která by jej potřebnými pokrmy zpočátku zásobovala. Pak by ale měl nakoupit praktické věci jako sporák, lednici a případně i nábytek. Nemá prý představu, jak to všechno pořídí za 500 dolarů. Pokusí se ale získat půjčky nebo sponzory, kteří mu život usnadní. Bude záležet jen na jeho talentu, zda na závěr experimentu bude milionář, nebo zda z bytu vyjde hladový a pohublý.

Organizátorem projektu je vydavatelství Kommersant ve spolupráci s jihoafrickou firmou Andersen Consulting. Ta již zajišťovala podobný projekt v JAR, který se uskutečnil letos na jaře, trval tři měsíce a byl prý velmi úspěšný. Účastník jihoafrického experimentu Chris Botha dnes ovšem sdělil, že na rozdíl od svého ruského kolegy měl větší volnost a hlavně více finančních prostředků. Měsíčně utratil kolem 2500 dolarů a bydlel ve vile se zahradou.

Podle slov zástupce vydavatelství Kommersant Jurije Kacmana Internet zatím v Rusku nedovoluje žít naplno. Nelze například prostřednictvím elektronického spojení objednat zdravotní službu, nebo úklid. Také 99 procent elektronických nákupů je třeba potvrdit telefonicky. Účastníci projektu ovšem předpokládají, že nynější experiment tyto možnosti přinese, alespoň v Moskvě.

Pobyt iOne v bytě budou sledovat tři kamery. Ty budou dění v "kybernetickém bytě" přenášet na Internet na stránku www.iOne.ru. Podle sociologických odhadů je dnes ve 150miliónovém Rusku od tří do devíti miliónů uživatelů počítačů. Přesnější údaje neexistují a jde o různé odhady. Předpokládá se přitom, že asi za pět let by alespoň 15 miliónů obyvatel, tedy deset procent, mělo pracovat s počítači. Podle odborníků z firmy Andersen Consulting přitom dnes zkušenosti Rusů s počítači jsou podstatně větší, než s mobilním spojením.

"Nejde o peníze, ale o lidský život. Chceme zjistit, jak jej v Rusku změní současné technologie," tvrdí zástupce Andersen Consulting Georgij Mistulov. Sám iOne ovšem má i osobní ambice a nevylučuje, že si přes Internet najde i životní partnerku.