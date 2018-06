V Rusku natočil muž levitující holčičku

Během procházky v lese si muž točil svého psa Tarzana. Zvíře jako by něco spatřilo, začalo utíkat hlouběji do lesa. Muž se i s kamerou vydal za ním a uviděl ženu, nad jejíž hlavou se vznášela malá holčička. Dítě bylo ve výšce asi tři metry. Chvíli, kdy se snášelo na zem, kamera nezachytila. Žena pak holčičku popadla za ruku a rychle utekly.

Na internetovém videoportálu YouTube vidělo záběry levitující holčičky přes 400 tisíc lidí a okamžitě se rozpoutala vášnivá diskuse o pravosti videa.

"Je to jasný podvrh. Je tam vidět lano u té holčičky. A utíkají proto, že se bojí toho psa," napsal jeden z diváků k videu. "Pokud se to stalo v Rusku, pak je to možné," reagoval jiný divák.

Mnozí se přiklánějí k názoru, že video je povedenou reklamou na nějaký připravovaný film nebo prostě jen pokusem zamotat hlavu statisícům lidí. Jiní věří, že dívka skutečně umí přelstít gravitaci.