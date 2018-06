V ruském Saratově se chystá sjezd prostitutek

Místní gubernátor Dmitrij Ajackov je mezi ženami velmi oblíben a proslul mimo jiné tím, že chtěl prostituci ve svém regionu legalizovat. To se mu zatím prosadit nepodařilo, avšak sjezd bude patrně první vlaštovkou v tomto směru. Několik firem, jež se v Saratově specializují na sexuální služby, již potvrdilo svou účast. Hlavním organizátorem akce je ombudsman pro lidská práva Alexandr Lando. Podle jeho slov se na ruské poměry senzační setkání uskuteční koncem září.

"Připravujeme zástupkyním této profese volná místa v různých funkcích. Věříme, že někdo z účastníků sjezdu dosavadní byznys opustí a zaujme jej naše nabídka," uvedl pro televizi NTV. Nijak neupřesnil, která křesla v městských úřadech místní sexbomby obsadí.

Saratovská mravnostní policie tvrdí, že má záznamy skoro o všech místních osobách, jež se věnují prostituci. Noční razie v oblastním centru se uskutečňují každý týden. Po podobných operacích všechny zadržené osoby musejí podstoupit zdravotní prohlídku a pak jsou zpravidla propuštěny na svobodu. Výjimkou jsou pouze prostitutky, které u sebe mají drogy. Ty pak putují do vězení.

Olga, která pracuje v nočním byznysu asi pět let a byla jednou z nejlépe placených pracovnic sexuálních služeb v Saratově, se dostala do kolonie kvůli heroinu. Dnes lituje, že se nechala nachytat. Tvrdí, že by měla dobrou šanci být delegátkou sjezdu. Je přesvědčena, že by pro ni vedení města našlo dobré uplatnění v jiné sféře. Soudí, že její kolegyně na nabídku saratovského vedení přistoupí.

"Sama jsem hledala jiné zaměstnání. I kdyby mi platili méně, chci pracovat. Jen aby tam bylo hodně práce," říká. Ajackov je oblíbený nejen mezi prostitutkami, ale i mezi poslankyněmi. Před několika dny uspořádal kongres členek parlamentů ze zemí Společenství nezávislých států, jejímž vrcholným bodem byla prý velkolepá recepce. V roli hostitelky byla jeho někdejší chráněnka a nyní místopředsedkyně ruské Státní dumy Ljubov Slisková. Někdejší saratovská funkcionářka, která patří k předním členům vládní strany Jednota (Medvěd), se málem stala předsedkyní dolní komory parlamentu a dnes by nejraději usadila na všechny řídící funkce v Rusku ženy.

Na konferenci nazvané "Zajištění rovných práv a možností pro ženy a muže" si Slisková stěžovala, že ji muži na začátku kariéry utlačovali. "Bývali jsme jako koně. Dělali s námi všechno, co chtěli," řekla pohrdavě o mužích. Přislíbila pak, že podnikne všechno pro to, aby této praxi v budoucnu odzvonilo.

Slisková zjevně nesdílí náklonnost Ajackova k prostitutkám. "Je to blouznivý nápad. Naše strana se přiklání ke konzervativním hodnotám. Tomuto záměru nerozumím," řekla k nápadu svého někdejšího patrona stranit ženám lehkých mravů.

V centru Saratova bylo mezitím u příležitosti Dne města odhaleno několik soch. Pomník Srdce gubernie, který má prý symbolizovat sílu místních úřadů, byl instalována na dvoře sídla vedení. Na nábřeží pak byla odhalena socha s názvem "Pomník lásce". Symbolizovat tento cit mají dvě hlavy neurčitého pohlaví. Někteří místní obyvatelé se ovšem pohoršují, že tyto symboly navozují spíše představu homosexuální lásky. Tvrdí, že podobně jako Sliskové jsou jim bližší "tradiční hodnoty".