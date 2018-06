V ruské armádě panuje sexuální otroctví

Cest, kterými se mohou ruští vojáci dostat k prostituci, je několik. Buď nabízejí sexuální potěšení svým homosexuálním klientům dobrovolně kvůli výdělku nebo jsou k prostituci nuceni proti své vlastní vůli, kdy mají největší problémy se sexuálním terorem čerstvě dostudování vysokoškoláci.

Ti odvážnější se snaží hledat pomoc a chránit svou čest i práva. Stěžovat si ale není u koho - velitelé a úředníci mohou být často začleněni do sítě sexuálního obchodu.

"Když jsem stál ve službě, přišli dva násilníci a odtáhli mě do skladu, kde mě jeden po druhém znásilnili. Bylo to velmi bolestivé a hnusné. Netrvalo to sice dlouho, ale druhý den se na mě další vojáci divně dívali. Nakonec jsem zjistil, že ti bastardi ještě všem řekli, co mi udělali," prozradil vojín, který se odvážil promluvit, vyšetřovatelům OSN.

Tím ale jeho "noční můra" neskončila. "Jednoho dne za mnou přišel velitel a přikázal mi: "Zítra budeš sloužit dvěma klientům!" - Kdybych řekl NE, tak budu po zbytek dne plivat krev, ale přesto jsem mu odporoval. Vytáhl fotografie, jak mě znásilňují ve skladišti: "Když nebudeš sloužit klientům, uvidí ty fotky tvoje matka!"

Jiný voják se stal prostitutem během druhého měsíce v armádě. "Seržant mi řekl, že už nebudu potřebovat dívky. S dalšími třemi muži mě odvlekl za kasárna, tam mě přivázali ke sloupu a kopli několikrát do třísel. Otevřeli mi ústa a znásilnili mě do nich. Nepamatuji si, jak dlouho to trvalo. Když jsem se vzpamatoval, chtěl jsem umřít. Navštěvovali mě pravidelně, nosili mi ovoce a vodku a později ze mě udělali prostituta."

Nejvyšší představitelé ruské armády ale podobná prohlášení naprosto popírají. Označují je za ojedinělá a tvrdí, že dotyční jsou slaboduší a mnohdy si vymýšlejí.

Pasáci v uniformách však zacházejí s vojáky skutečně velmi nelidsky. Nejdříve se je snaží ponížit a vydírat, aby s prostitucí souhlasil. Pak z nich udělají pasivní nebo aktivní prostituty, přičemž ti aktivní vydělávají mnohem více.

V ruské armádě prý existují tři kategorie prostitutů: pouliční kluci, samotáři a skupinkáři.

Nejlevnější jsou pouliční kluci, kterých jsou během víkendu plné ulice - nejčastěji je potkáte na ulici Tverskaja, před kinem Puškinsky a v Alexandrovově parku. "Neříkají si o mnoho peněz. Většina z nich přichází do Moskvy z chudých oblastí Ruska. Jsou ochotni za cigaretu nebo polévku udělat téměř cokoli," říká jeden z klientů vystupující pod jménem Igor.

To samotáři chodí na vyhlášená místa, kde se v Moskvě scházejí gayové. Jedním takovým je prostor Pleška, kde si prostitut přijde zhruba na třicet dolarů.

Nejvíce si pak vydělají skupinkáři. Ti nemusejí nikam chodit, mají svého pasáka, který jim přivádí klienty přímo do kasáren. Objednat si takového mladíka může snadno kdokoli, protože inzeráty a nabídky se objevují často i na internetu.