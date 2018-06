V roli Javerta z Bídníků holohlavý Hůlka

Hůlka trochu překvapil, když se objevil s hlavou holou jako koleno. "Prostě jsem potřeboval změnu, dlouhé vlasy byly sice hezké, ale takhle je to pohodlnější." Jestli bude s holou lebkou vystupovat i v představení prý ještě neví, o tom zatím s režisérem Novotným ani s Janečkem nemluvil.



"Přinejhorším si vezmu paruku, ale nemám pocit, že by se v roli Javeta kladl zrovna důraz na to, jestli je zarostlý nebo plešatý," dodal Hůlka. Takové problémy nemají ani Helena Vondráčková, ani novopečená maminka Leona Machálková.



Zatímco Vondráčková mluvila většinou o roli a tu a tam o manželovi, Leona sdělovala své kamarádce Křížkové, o jaké že to přišla báječné lahůdky, když nepřišla na nedávnou party. Při vyjmenovávání pokrmů se Křížkové jen mlsně kroutily koutky a bylo vidět, že by si dala, dieta nedieta.



Karel Černoch se vrací do role Valjeana po jedenácti letech. "Samozřejmě se moc těším, taky jsem na to trochu posiloval, protože to chce přece jen fyzičku." Přitom si prohlížel návrhy svých kostýmů, které nebudou kopiemi z původního muzikálu - mají být trochu pestřejší. "Možná že bych si mohl vzít svůj kabát," dumal, "ten je tomuhle dost podobný."



"Nejhorší byl asi konkurz, teď už to určitě půjde. Obsadit všechny ty role, to nebyl žádný med, ale s výsledkem jsem spokojen," svěřil se František Janeček, který chce první velkou zkoušku absolvovat na scéně s osmimetrovými kulisami.



V Bídnících hraje i Helena Vondráčková. Daniel Hůlka po návratu z dovolené na Kubě a v Mexiku. (Léto, 2003)