V rádiu hledají ideální pár

16:36 , aktualizováno 16:36

Expresradio hledá ideální dvojici. Od pondělí 31.1. do pátku 4.2., vždy v Siegfried Stern show od 7 do 10 hodin vyzývají moderátoři zamilované páry k přihlášení do soutěže nazvané "Hledáme ideální pár"!