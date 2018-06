V pyžamu lze přijímat už i návštěvy

Vedle krajkových negližé, která však nosí většina žen jen při určitých příležitostech, si většina lidí obléká do postele klasické noční prádlo - pyžama a noční košile. Jenže životní styl se mění. Pokud vám dnes přijde otevřít v neděli dopoledne soused či sousedka dveře, nemusíte se červenat. Poslední trendy už totiž velmi často neodlišují domácí oblečení od nočního prádla. "Někteří výrobci nabízejí pro tyto dvě kategorie už jen jedinou kolekci, každý si může vybrat, zda si toto oblečení vezme do postele, nebo je bude nosit jako domácí," vysvětluje Jana Vlasáková z firmy Corsé. "Zejména výrazný je tento trend u pánských kolekcí. Ty vypadají spíše jako mikiny s volnými kalhotami než jako noční prádlo."

Novému pojetí ostatně odpovídají i materiály, které jsou lehké, teplé a doslova mazlivé. Sem patří například Interlock, froté, samet, velur nebo strukturované tkaniny s povrchem zralé broskve v takzvaném Jaspevláknu.

Pokud jde o barvy, používají se v dámských kolekcích hlavně modré ledové tóny a u luxusních modelů i lurexové potisky. Pro romantické typy jsou určeny šedo-vanilkovo-červené variace s výšivkami. Všechno musí působit především měkkým a příjemným dojmem, to se týká i krajek u elegantních modelů.

To, že se dámské noční prádlo přiblížilo střihem domácímu oblečení, však neznamená, že by ztratilo na ženskosti. Používají se totiž rafinované ženské detaily a nové techniky výroby, které spojují krásu s pohodlím.

Zatímco v dámském prádle se hovoří o rafinovaných detailech, u mužů se používají kontrastně propracované švy, speciální tisky a vzory kár i proužků. Módní návrháři pro ně připravili syté barvy, jako jsou azurová modř, sluneční žlutá a višňově červená, samozřejmě v kombinaci s tlumenými odstíny, například s noční modrou nebo šedivou melanží. "Pokud chce být muž oblečen v úplně nejmódnějších barvách, pak by měl volit kombinaci bílo-grafitovou nebo černo-grafitovou," radí Kateřina Kadeřábková z firmy Schiesser.

Nový trend v nočním prádle je odpovědí návrhářů na změny v životním stylu. Lidé už odmítají složité věci s náročnou údržbou. Proto se nové typy nočního prádla snadno udržují a vyžadují jen minimum žehlení.

Interlock - oboulícní pletenina s jemnými malými očky

Jaspevlákno - polyesterová vlákno, které vypadá jako jemný saténový melír v černobílém provedení