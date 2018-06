V prvním finále zněly písně 21. století

Asi ani nemá cenu zabývat se tím, jak Leoš Mareš představil soutěžící a představil porotu, a půjdeme rovnou na věc: jak zpívali soutěžící.

Nevděčná role začínajícího vyšla na Leonu Černou, která zpívala Noc na zemi od Anny K. Nezazpívala vůbec špatně a ve srovnání s předchozími koly si vzala rady poroty nejspíš k srdci, ale osobně si myslím, že si vybrala špatnou písničku. Ničím moc nezaujala a přesně tak to ohodnotil i Ondřej Hejma: "Pořád jsi mě nechytla u toho srdce. Pokud se staneš SuperStar, tak sním ten klobouk, ve kterém vystupuju."

Zbyněk Drda chtěl diváky přesvědčit písničkou Maybe od Enrique Iglesiase. Nejsem si jistá, jestli se mu to podařilo, tak jak chtěl. Po intonační stránce nebyl jeho výkon vůbec špatný, ale v průběhu mi čím dál víc vadilo ono "přiškytávání" na začátcích i koncích slov a frází. Ke konci už mě to vyloženě otravovalo a vůbec to neomlouvá fakt, který zmínil Ondřej Hejma, že Iglesias jich tam má ještě víc. Zcela průměrný výkon ohodnotil zcela pozitivně Eduard Klezla, který prohlásil, že tímto výkonem obhájil to, že do finále patří. Trošku si pak ale protiřečil, když mu vytkl nedostatek energie. "Vy jste nepatrně mrtvý," řekl doslova. Nudnou a mrtvou SuperStar si tedy představit nedokážu. Tady to trošku zavání zaujatostí pana profesora na podobný typ "zajíčků", nemůžu si pomoct.

Průšvih kola – tak bych nazvala vystoupení Karolíny Pavlíkové s písničkou Heleny Vondráčkové To tehdy padal déšť. Už asi budu znít ohraně, ale Karolína do té písničky nedala vůbec žádnou energii a výraz. Zazpívala to neskutečně monotónně. "V medailonku jsi byla hvězda, ale jak jsi začala zpívat, tak to s tebou šlo z kopce," prohlásil Ondřej Hejma. Ilona Csáková měla rozpolcený dojem a Eduard Klezla dokonce řekl, že Karolíny výkon na něj působil jako lokální tancovačka.

Roman Lasota si pro první finále vybral Boulevard Of Broken Dreams od Green Day. Byla hrozná škoda, že se mu třičtvrtě písničky tak třásl hlas, že tím byl poznamenán celý jeho výkon. Až na barvu hlasu, kterou má pěknou, bohužel ničím nepřekvapil a zařadil se spíš k průměru. "Tohle je rocková písnička a ta si žádá víc než stoprocentní nasazení. To jsem tam bohužel neslyšel," ohodnotil Romana Ondřej Hejma.

Tereza Najdekrová si překvapivě vybrala poměrně lehkou písničku Strach od Lucie Vondráčkové. Vsadila na jistotu, ovšem jako favoritka by měla umět víc riskovat. Písničku si položila o něco níž, i když nevím proč, snad se bála, že výšky nevyzpívá. Bohužel neudělala dobře, ačkoli si Eduard Klezla myslel opak. V hlubokých polohách jí skoro nebylo rozumět, protože to nemohla uzpívat. Bylo to na ni prostě moc nízko. Tereza odvedla slušný výkon, ale jako by to bylo jen naučené. A hlavně na téhle písničce se toho moc ukázat nedá.

Písničku Reason od kapely Hoobastank si vybral Martin Ševčík. Po zhodnocení všech soutěžících si myslím, že patřil spíš k tomu lepšímu, co jsme v prvním finále slyšeli. Měl sice ve své interpretaci pár intonačně nedotažených míst, ale pak se chytil. Eduard Klezla si ale myslel opak: "I když celkově působíte příjemně, stále pochybuji, jestli váš hlas dozrál na takovouto soutěž. Máte tam místa, která jsou stále v školních škamnách."



Docela příjemně překvapila Soňa Pavelková, která zpívala Family Portrait od zpěvačky Pink. Na rozdíl od ostatních soutěžících začala dobře už od začátku. Její barva hlasu se k téhle písničce vyloženě hodí, takže chválím za dobrý výběr. Postupem času ale Soňa trochu sklouzla k monotónnosti projevu, což je škoda. Připadalo mi, že někdy neví, co zpívá, protože někdy to chtělo dát lepší výraz, který by korespondoval s textem. I tak ale podle mě její výkon patří k nejlepším v prvním finálovém kole. I Klezla připustil, že to byl Sonin dosud nejlepší výkon.

Druhý průšvih kola, tentokrát v klučičí verzi, byl Aleš Burket. Zpíval Lolitu od skupiny Kryštof. Po vyslechnutí celé písničky mě napadlo jen to, že byl úplně mimo. Vůbec mě nebavilo ho poslouchat a opět se potvrdilo to, že ve finále jen zabírá místo někomu perspektivnějšímu. "Alešku, mě jsi opět nedostal. Ty neumíš zpívat prostě. Výborně se tváříš, šermuješ rukama, ale co tady děláš, to nechápu," zahrála si Ilona Csáková na tvrďačku. Klezla Alešovi sdělil, že patrně zapomněl hlas v šatně, ale myslím si, že v té šatně ani neměl co zapomenout. Trochu jako z jiné planety znělo hodnocení Ondřeje Hejmy, který prohlásil: "Já naopak chápu, co tu děláš, poslali tě sem diváci. Některé tóny byly nepatrně tragické, ale přesto jsi mě přesvědčil, že tuhle písničku umíš zazpívat." Alešovi Burketovi do finále nepomohli jen diváci, ale hlavně porota, která ho nechala postoupit až do semifinálové dvacítky. To jen tak mimochodem.

Favoritka Bára Zemanová mě interpretací písně Sick And Tired od Anastacie zklamala. Začátek: úlet. Sloka šla a refrén jde snad každému. V rámci možností. Bohužel tuhle popovou písničku Bára zazpívala ve svém starém známém punkrockovém podání, což se k písničce tohoto typu vůbec nehodilo. Navíc se mi zdálo, že konce frází pořád tak nějak vyřvává. Bára prostě všechny písničky zpívá jedním stylem. Nevím tedy, co slyšel Eduard Klezla, když Báře řekl: "Tenhle hit jste zazpívala velice pěkně, ukázala jste nové možnosti vašeho hlasu." I když potom dodal, že by takovéhle písničky měla interpretovat tak, aby z toho měl zážitek.

David Spilka překvapivě dobře zazpíval Kolářův hit Ještě že tě lásko mám. Některá místa měl opravdu výborná, ale pořád ještě mu někdy ujížděl hlas z "chrapláku" do normální polohy. I přesto ale tuhle docela těžkou písničku zazpíval se ctí, jak by řekl Klezla. Ondřej Hejma Davida pochválil, jen dodal, že věří tomu, že je i jiný David Spilka bez "chrapláku". Mamince Ilony Csákové prý u televize asi naskočila husí kůže a Klezla svého oblíbence nemohl nepochválit.

Celkový dojem z prvního finále byl rozpačitý. Bylo to ve znamení průměrnosti a mám dojem, že porota si vyhlédla své "koně" a ti, ať zazpívají jak zazpívají, to mají prostě dobré a porota jim nevytkne to, co ostatním ano. Po shlédnutí rekapitulace neoznačím ty, kteří by měli vypadnout, ale ty, kteří zpívali lépe než všichni ostatní: Soňa Pavelková, David Spilka, Tereza Najdekrová, Martin Ševčík.

