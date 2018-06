V Prima Baru si zatím připadáte jako u Suchánků

Soutěžící jsou rozděleni do dvou týmů. Ze známých tváří hájí žluté Anife Vyskočilová a syn známého baviče Pavel Novotný, červené doplňuje zpěvák Tomáš Savka.

Oba týmy mezi sebou soutěží o přízeň návštěvníků a diváků Baru, ale příliš to tak nevypadalo. V Baru panoval zmatek a barmani teprve procházeli školením práce s kasou nebo se motali za barem i na place jako v bludišti. Další zmatky způsobilo placení jen některých druhů pití.

Po usednutí k jednomu ze stolků se na obsluhu čekalo poměrně dlouho, a tak si větší pozornost zasloužila Vendula Svobodová, která proplula lokálem s velkou družinou svých kamarádek a zamířily na venkovní zahrádku - samozřejmě jakmile zahlédly kameru, okamžitě nasadily americký úsměv.

Pak už se na mě ale doslova vrhla barmanka Marcela, která ale nikde na uniformě neměla jméno, a tak si pro celý večer vysloužila označení "červená slečna". Bohužel se díky své aktivitě stala pro celý večer také obětí mého kritického pera. S mým džusem si to po dlouhé době utíkala na druhou stranu Baru. "Ježiš, kam to nesu?! No to začíná brzo - hned na začátku," zarazila se.

"Červená slečna" bude asi nejvýraznější osobností celé show. Asi proto dostávala hlavně ona "rady" od manažera. Vzápětí ale sama zpražila žlutého kolegu, který jí místo lahvičky s vodou podal pro hosta plně nalitou sklenici vody. "To mi nemůžeš dát. To se nedělá. Kdes to viděl?" Bude kolem ní hodně veselo, protože se hned po otevření Baru stihla během večera pohádat se třemi kolegy. U nás si to ale rozlila tím, že koktejlový hit posledních let vyslovovala jako MOJITO.

Pasivním žluťáskům velmi vylepšuje image Anife. Je neuvěřitelně kamarádská a nápomocná opravdu ke všem, dokonce k červeným soupeřům. Hostům roznášela po stolech svíčky jako její specialitu pro zpříjemnění atmosféry, kolegům pomáhala s markováním útrat, tmelila kolektiv. Když na sklonku dne přiběhla vyděšená k našemu stolu, oči navrch hlavy a na podnosu vodku a tonik, působila opravdu roztomile: "Mám tady vodku a tonic. Pro Vás?... A nevíte, pro koho to bylo? Mi to šoupli jen tak."

Dříve zmíněné čekání ale nebylo nic proti čekání, když jsme po půlnoci zasedli s kamarádkou přímo na bar před kasu, kde se to barmany doslova hemžilo, ale hosty jako by neviděli. Po pěti minutách a prosebném volání "Haló, haló!" jsme odchytli žlutou Anife, zda mají nealkoholické koktejly a může nám nějaký doporučit. Dostali jsme barový lístek, ale nakonec se rozhodli pro osvědčený džus.

Čekali jsme dalších pět minut, deset minut, ... Bez protahování - celkem to dalo dvacet jedna minut a nějakou vteřinu, než na tisící "Haló, haló!" zareagovala Anife podruhé. Byla velmi milá, džusy okamžitě donesla, ale pravděpodobně se změnilo po půlnoci účtování a s úsměvem jsem dostali také účet. A tady pozor.

Pokud se budete chtít reality show přímo zúčastnit a rozhodne se Bar navštívit, máme pro Vás velké varování. Provětrání hlavy v příjemném prostředí říčních lázní na břehu Vltavy Vám může řádně provětrat i peněženku. Zmíněné MOJITO pořídíte za 140 Kč a nealko za (i na Prahu dosti vysokých) 35 Kč.

Abychom nebyli jen kritičtí, celý večer korunoval velký ohňostroj, který se opravdu povedl. Zábava se během večera také rozjela a sedět na břehu Vltavy na písečné pláži před Barem, hvězdy nad Vámi, kolem plamínky loučí, to nenajdete všude.

Stejný úspěch mělo i barmansko-ohňové vystoupení, které bude s roadshow Baru křižovat v plechových autobusech během prázdnin celou republiku s dalším doprovodným programem a soutěžemi. Roadshow moderují neVyVolení druhé řady Martin Hranáč a Petr Stanovský, kteří si navzájem za asistence ředitele TV Prima Martina Dvořáka ozkoušeli "bodyshots". Škoda, že Martinovy pokusy o vtipné moderování za každou cenu a zviditelňování se čtyřprocentními pózami ve výsledku působily spíše trapně.

Bar je na samém začátku a má své mouchy. Až je vychytá, bude určitě jedním z míst, kam by se lidé mohli nejen během léta vracet za zábavou a odpočinkem.