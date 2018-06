V pražské zoologické zahradě vypukne v sobotu indiánské léto

Odpoledne vyvrcholí indiánským létem. Na louce u pavilonu šelem budou postavena indiánská týpí, zájemci se budou moci - s náležitým pomalováním - vydat na válečnou stezku, vyzkoušet si lukostřelbu a seznámit se s loveckými zbraněmi původních severoamerických obyvatel.

Perličku v podobě křtin dvoustého hříběte koně Převalského si pražská zoo nechala až na neděli, kdy se horní část zoo přemění na mongolskou step, původní zemi tohoto druhu. Hříbě přišlo na svět 5. září.

Trojská zoo už začala realizovat velkolepé plány, s nimiž chce napřesrok vstoupit do osmého desetiletí svého života. Do roka má být dostaven Africký domov a také expozice goril, nové prostředí čeká i na lemury, vlky, severské kopytníky a nosály.Letos na jaře začala zahrada odstraňovat bariéry, které dělí návštěvníka od zvířete. "Snažíme se prosadit bezbariérový ráz zahrady," řekl Fejk. Jeho dalším, dlouhodobým plánem je dávat dohromady zvířecí obyvatele, kteří patří do stejného biotopu.

Pražská zoo se nyní může pochlubit bezmála dvěma tisíci zvířaty téměř 400 druhů z celého světa. V roce 1931, kdy zahradu založil ornitolog a popularizátor zoologie Jiří Janda, nabízela několik desítek zvířat.