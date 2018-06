V pražské Libni korunovali Leopolda II. na českého krále

Slavnost začala korunovačním průvodem, který od zámečku vyrazil za víření bubnů na pochod Libní. Pět kočárů s královským párem, církevními a vojenskými hodnostáři a vysokou šlechtou, jezdce i obecný lid v historických kostýmech nadšeně vítaly davy lidí, zvláště děti, které se místo výuky přišly i s učiteli na korunovaci podívat.

Průvod se vrátil před Libeňský zámeček, kde již byl připraven rudý koberec a královská křesla pro představitele Leopolda a jeho manželky. Arcibiskup pražský Antonín Petr vyzval Leopolda, aby poklekl před tvář Boží a levou ruku položil na bibli. Císař slíbil, že bude bránit katolické náboženství, zachová spravedlnost a práva, z království nic neodcizí a naopak ho bude rozhojňovat a dobře spravovat. Poté arcibiskup krále pomazal a vložil mu za jásotu poddaných na hlavu korunu. Ti mu za slavnostních fanfár ihned přísahali věrnost.

Leopold se po korunovaci odebral na zámeček, kde mu slíbil věrnost také starosta Prahy 8 Václav Musílek. Dlouho, ale důstojně pak zdravil lid z balkónu sídla, ve kterém je nyní obvodní úřad.

Amatérský historik Martin Zažímal novinářům řekl, že si Leopolda, kterého ztvárnil, nesmírně váží zvláště pro jeho pokrokové názory. Připomněl, že to byl první Habsburk, který pronesl korunovační projev v češtině. Ještě jako císař pozval svůj lid na korunovační veselici, která se na nádvoří zámečku uskuteční o tomto víkendu.

Oslavu zaštítil starosta

Skutečnosti, že před dvěma sty osmi roky přespal v Libeňském zámečku Leopold II. před svou korunovací, se chopilo vedení osmé městské části a na příští týden přichystalo velkolepé oslavy. Podle vyjádření místostarostky Terezie Holovské v novinách městské části Prahy 8 Osmička vedení libeňské radnice po oba prázdninové měsíce "usilovně pracovalo na přípravách ojedinělé události, která tu naposledy byla před rovnými 208 lety".

Oslava Leopoldovy korunovace v Libni, přestože se pochopitelně odehrála na Pražském hradě, a aniž by šlo o kulaté výročí, vyvolává poněkud rozpaky. Starosta osmého obvodu Václav Musílek však řekl, že slavnosti budou připomenutím jedné z nejslavnějších kapitol Libně. "Nestává se každým dnem, aby byl korunován český král. Letošním rokem bychom chtěli založit tradici každoročního pořádání této akce," řekl starosta. Připustil, že Leopold II. kromě toho, že v zámku přespal, jiný vztah ke čtvrti neměl. "I tak je to v třistaletých dějinách Habsburků významná událost, a řekl bych, že jedna z mála pozitivních. Není to bombastické výročí, ale důvod připomenout zejména mládeži, že se tu něco významného dělo," míní Musílek. Obec atrakce spojené s oslavami přijdou na více než čtvrt milionu korun, které dá z obecního rozpočtu. Valnou část nákladů však ponesou sponzoři. Musílek odhaduje, že celá akce bude stát asi osm set tisíc korun. Slavit se začne v pondělí dopoledne, kdy projde částí Libně průvod. Je pravda, že někteří lidé budou mít zřejmě menší problémy dostat se včas za svými povinnostmi, ale radnice věří, že jí to občané odpustí. Průvod s dvaadvaceti jezdci na koních, pěti kočáry s královskou rodinou, církevními hodnostáři, šlechtou a na pět desítek obecního lidu, vyrazí od zámečku a projdou přes náměstí dr. Holého, ulicemi Ronkovou a Na Žertvách přes Palmovku do Zenklovy ulice a po ní zpět na zámek. "Zvolili jsme poněkud kratší trasu," řekl starosta. Leopoldův průvod směřoval na Pražský hrad a vedl od Invalidovny. Příští víkend pak od rána až do večera ožije zámecké nádvoří a bude patřit lidové veselici. Jelikož Leopold II. uspořádal po korunovaci ples, nebude chybět ani v Libni. Uskuteční se v zámecké obřadní síni a přilehlých saloncích příští neděli a bude jen pro zvané. Mělo by se jich sejít na čtyři sta. Starosta řekl, že ples se sice nekonal v Libeňském zámečku, ale že si ho do něho vedení radnice dovolilo přenést. Hned po plese by podle Musílka měla začít rekonstrukce síně. Obec si od oslav Leopoldovy korunovace slibuje, že nejen připomenou slavné tradice Libně, ale přilákají občany do zámku. "Chceme připomenout, že zámek je pro ně, že jim patří a že jsou zváni," tvrdí Václav Musílek.