V Praze začala pátá mezinárodní abilympiáda

Jaromír Krpálek je jedním z hlavních organizátorů soutěže s mezinárodní účastí a představitelem České abilympijské asociace se sídlem v Pardubicích.

Tiskovou mluvčí abilympiády je bývalá redaktorka Novy Kateřina Kašparová, která bude čtvrtečním hostem iDNES při on-line rozhovoru.

Co všechno ho po dobu abilympiády čeká? "Já už teď jenom přikládám ruku k dílu. Budou to záležitosti všeho druhu, takové ty věci, na které si nikdo nevzpomene. Ten největší díl práce jsme ale odvedli za předešlé tři roky," konstatuje Jaromír Krpálek, jehož hlavním úkolem jsou starosti s penězi. Každou chvíli za ním někdo s pořadatelského týmu přijde a říká: "Ještě potřebujeme tohle, ještě potřebujeme kapku peněz na tohle," říká muž na vozíku. Jaromír Krpálek nyní drží palce, aby se všechno povedlo.



"Nejdůležitějším momentem bude pondělní zahájení. Když se povede začátek a my poznáme, že jsou všichni spokojeni a že se jim tu líbí, máme vyhráno. Pak už celá akce běží a člověk se kouká a popojíždí a ptá se: "Spokojenost, nespokojenost?" Nejvíce ze všeho se Jaromír Krpálek těší na samotné discipliny. "Každý rok se zde sejdou další noví lidé, které jsem nikdy neviděl, a je zajímavé, co tvoří, jaký mají úkol. Druhý třetí den pak už vidím, jak jsou výrobky hotové," říká. Součástí abilympiády je však také doprovodný program.



Nejhezčí podle něj bude módní a květinová show, která vždy celé akci dodá punc krásy. Za velmi důležité také považuji setkání s podobnými asociacemi ze zahraničí na středečním takzvaném Českém večeru ve Stromovce. "Jde o předávání zkušeností se zaměstnáváním zdravotně postižených či o přístupu ke zdravotně postiženým v zahraničí," říká. Relaxačním programem pro účastníky abilympiády budou poznávací výlety po Česku. Zavítají například do Strakonic či Kutné Hory. "Státní opera nám exkluzivně věnovala jedno ze svých představení Verdiho opery La Traviata," říká Krpálek.



Zcela novým nápadem programu je dětská část. Pořadatelé se totiž přiklánějí k tomu, že děti nakonec vyrostou, a proto je důležité jim již teď ukázat, kde se mohou uplatnit. Slavnostní zakončení abilympiády se uskuteční v pátek a budou se na něm vyhlašovat vítězové a předávat medaile. "Tím pro nás ale práce nekončí. Nastává důležité období, kdy se budeme snažit navázat kontakty a zprostředkovávat možnost práce soutěžícím. Právě toto je hlavním smyslem celého projektu. Dáváme postiženým šanci uplatnit se na vysoce kvalifikovaných místech," shrnuje smysl akce Jaromír Krpálek, kterému v organizování pomáhá také jeho žena. "Je to pro nás oba nádherná věc, kterou děláme už osm let a nedokážeme se od ní odpoutat."