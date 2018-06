V Praze se ve středu narodila čtyřčata a trojčata

V Praze se naropdila čtyřčata a trojčata v jeden den. Čtyřčata stráví nějaký čas v inkubátoru. Přestože miminka váží pod jeden kilogram, mají se k světu.

"Vždycky jsme chtěli být velká rodina a pět dětí jsme plánovali, ale že přijdou najednou, to jsme tedy opravdu nečekali," řekla osmadvacetiletá maminka Vladimíra z Chomutovska, která už má sedmiletého syna."Přáli bychom si holčičku, tajně jsme doufali, že by mezi nimi mohla jedna být. Možná to budeme zkoušet dál," poznamenal otec Roman Hlaváček.Trojčata byla pro změnu samá děvčátka - Veronika, Natálie a Karolína.Obě matky rodily císařským řezem a o měsíc a půl před plánovaným termínem. Děti jsou zdravotně v pořádku, ale všechny musí pobýt nějakou dobu v inkubátorech."Děti z vícečetných těhotenství se většinou rodí předčasně, jsou slabší a lehčí. První týden je pro ně nejrizikovější, protože jsou velmi náchylné k infekci. Proto musíme být opatrní," sdělil primář Jaroslav Feyereisl.Podolská porodnice zažila porod čtyřčat naposledy před deseti lety, v tuzemsku se narodí přibližně jednou za dva roky. Mnohočetná těhotenství bývají často následkem umělého oplodnění."V našem případě to tak nebylo," prozradil otec čtyřčat, dvaatřicetiletý inženýr Roman Hlaváček.