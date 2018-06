V Praze se představila slovenská móda

Některé modely, jako například tento od Renaty Bartolomei, předváděla loňská miss České republiky Kateřina Stočesová. Jeden z velice extravagantních modelů Renaty Bartolomei. Model "druhá kůže" od R. Bartolomei. Modely Lýdie Eckhardtové vynikají precizním zpracováním, kvalitním materiálem a závratnou cenou. Svébytné modely ovlivněné důvěrným vztahem k fotografii představila na přehlídce docentka Milota Havránková, která přednáší na katedře fotografie pražské FAMU.

Pro takové, co si věří ať už si na sebe obléknou třeba "druhou kůži" v podánípromítající do svých kolekcí to, co sama miluje: hudbu, knihy, bytovou architekturu, keramiku, nebo zvolí-li šedý, na první pohled nenápadný, modelz kolekce "Kancelářská myš". Prezentované oblečení totiž v žádném případě nesmí potlačovat osobnost ani ženskost. Pokaždé záleží jen na jeho majitelce - do jaké míry a jakým způsobem promítne do šatů svoji osobitost. "Člověk by neměl být otrokem ničeho, ani módy," tvrdí další ze slovenských návrhářek"Nejnovější módní trendy by měly inspirovat, neměly by však měnit člověka. Móda je sice mocná čarodějka, ale neměla by ostře vyčnívat nad intelektem svého nositele. Móda by nám měla zpříjemňovat život. Takové bylo, je a bude její poslání, " říká autorka velice elegantních modelů, rafinovaného stylu, výjimečné graciéznosti a dokonalého krejčovského zpracování. Její oblečení je nadmíru ženské, plné zajímavých překvapení a proměnlivých detailů.prolnula ve své návrhářské práci dva světy: módy a fotografie. Inspirovaná technikou sítotisku začínala s textilem, zvolila přírodní materiál jemné nebo kontrastní barvy a pomocí jednoduchých střihů vytvořila harmonické oděvní kolekce plné abstraktních obrazů. Její unikátní modely je dokonce možné si v Praze koupit- v Komorní galerii (Dům fotografie J. Sudka) v Praze na Starém Městě.