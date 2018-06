V Praze 13 má do tří let vyrůst rozsáhlý moderní aquapark

14:39 , aktualizováno 14:39

Až 3500 návštěvníků najednou má být schopen pojmout pražský aquapark s názvem Aqua-Atol, který by měl vyrůst v blízkosti stanic metra Hůrka a Lužiny. Stavba třípodlažního areálu, který zabere plochu asi tří hektarů a jehož výstavba spolkne více než miliardu korun, má být zahájena do půl roku. První návštěvníci by se měli do aquaparku podívat začátkem roku 2003, řekl dnes ČTK manažer přípravného týmu Evžen Šubr.