V posteli Eminem nestojí za nic

"Byla jsem udivená," uvedla Alvarezová, která přiznala, že věřila pověstem o Eminemově mužské potenci, a tak očekávala od jejich intimního sblížení mnohem víc.

Při první společně strávené noci prý sexuální akt trval dvacet vteřin, prozradila Alvarezová.

Podotkla, že Eminem se v posteli choval jako panic a neměl ani ponětí, jak ženu vzrušit, uvedl Mirror. Podle svých slov ho musela mnohému naučit.

Alvarezová tvrdí, že Eminemova neschopnost v posteli má svůj částečný původ v tom, že má malý penis a trpí také předčasnou ejakulací.

A tak se prý Kesia ani nemohla svou šestnáctiměsíční známostí s Eminemem, s nímž se seznámila v roce 1999, svým přítelkyním chlubit, přesněji řečeno přiznat, že jeho úd je "nicotně malý".

Bez ohledu na to zůstala Kesia Eminemovi věrná a absolvovala s ním turné po USA, Velké Británii a Evropě. O velikosti zpěvákova pohlavního údu údajně spolu žertovali.

Eminem není sám

Eminema může utěšit snad jen to, že se Kesiiným odhalením neocitl ve špatné společnosti. Nedávno se totiž ke stejnému problému přiznal španělský zpěvák Enrique Iglesias poté, co byl požádán, zda by nebyl ochoten pózovat nahý pro obálku svého alba.

Osmadvacetiletý Iglesias prohlásil, že možná nemá nejmenší penis na světě, nicméně si nestěžuje. Není divu. Se svým talentem a popularitou by mohl mít skutečně nejmenší úd na světě a houf jeho milenek a přítelkyň by to stejně neodradilo. V jeho prospěch může hovořit i pověst jeho otce, operního zpěváka Julia Iglesiase, který měl údajně tři tisíce milenek.