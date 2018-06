V porotě České Miss zasedne herec van Damme

Van Damme spojí svou cestu do České republiky s prací - bude chtít vybrat novou tvář do svého dalšího filmu a také do připravované reality show.

"Krásu může vnímat každý. Existuje v mnoha formách a je v každém člověku," míní hrdina akčních filmů. V Praze byl podle svých slov již několikrát. "Je to město s úžasnou kulturou a fantastickými lidmi. Jsem rád, že jsem Prahu navštívil při této výjimečné příležitosti," oceňuje Jean Claude van Damme českou metropoli. Bude největší hvězdou finálového galavečera České Miss 2010, který se uskuteční 20. března v atraktivních prostorách Thámovy haly v pražském Karlíně.

"Jean Claude van Damme je zajímavý muž, který bude jistě dobrým předsedou poroty. Kromě toho, že ví, co obnáší úspěch, krása i kariéra, bude poprvé v historii naší soutěže korunovat Českou Miss World. Svoji účast na soutěži využije také k výběru herečky pro svůj nově připravovaný film. I to je jedna z šancí finalistek České Miss," řekla ředitelka soutěže Michaela Maláčová.

Jean Claude van Damme natočil několik desítek filmů, které ho proslavily po celém světě. Herec a mistr v karate získal přezdívku The muscles from Brussels (svaly z Bruselu) a říká se mu také Král Belgičanů.