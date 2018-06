VIDEO: V pořadu New Look proměnili dívku s obrnou. Plakala dojetím

9:32 , aktualizováno 9:32

Do pořadu televize Óčko New Look se přihlásila mladá divačka, která je po nepovedené operaci v invalidním důchodu. Půlku těla má ochrnutou a v obličeji se to snaží zakrýt. Její proměna dopadla na výbornou.