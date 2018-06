V Pelhřimově padaly rekordy

Unikátní výkon podal v sobotu devětašedesátiletý Karol Ostertag z Bratislavy, přezdívaný magnetický muž, který na s rukama svěšenýma podél těla udržel na své hrudi 152,5 kg těžké kovové závaží po dobu 17,41 sekund. Z kategorie úctyhodných výkonů mohli diváci obdivovat také žonglování se třemi vrhačskými koulemi nebo hadího Ladislava Salaye z Prostějova, který se v osmašedesáti letech a při své výšce 185 cm složil do krabice o rozměrech 49x60x52 cm. Martin Komárek zvaný Dřevosochař zase na náměstí vyřezal motorovou pilou dvoumetrovou maketu Eiffelovy věže. Ke kuriózním pak patřil například nový český rekord Zdeňka Čejky ze Zámlyní. Doplivl hrášek na vzdálenost devíti metrů a deseti centimetr. Novou recesní disciplínou bylo rychlostní vymydlení patnáctigramového mýádla. Nejrychleji to zvládl Jiří Juren z Teplic - za 8 hodin, 46 minut a devět sekund. Za pozornost určitě stála nádherná korintská váza Tomáše Kordy z Vrchlabí zhotovená z 26 211 zápalek. Tak by se dalo pokračovat, neboť rekordů padlo za víkend několik desítek. (hledejte na adrese www.dobryden.cz )

Sobotní večer patřil pro změnu ohnivým disciplínám. Duo Dragon předvedlo chůzi po rozpálených střepech, či přeseknutí jablka položeného na krku ležícího člověka. Fred Meier spolu s Petrou Pipkovou překonali dosavadní světový rekord v počtu lidí v nafukovacím balónku (nafouknutý má průměr asi 180cm) - vešlo se do něj 22 lidí a sám Maier se postaral o vyvrcholení večera, když se dokázal na hořícím laně uvolnit ze svěrací kazajky.

V neděli se soutěžilo v různých pivních disciplínách: koulení či vzpírání sudů, nejvíc půllitrů v jedné ruce, pití tupláku, balancování lahváče na prstu, pití půllitru ve stoji na rukách apod. Jednou z kuriozit byla také tzv. "Kachna na pivu", jejímž autorem je Jenda Benda z Třebíče. Dokázal totiž spolu s asistenty postavit historický automobil Citroen 2 CV (tzv.kachnu o hmotnosti 600 kg) na čtyři tupláky s pivem.

