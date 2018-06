V Pákistánu skončí ve vězení znásilněné ženy a ne jejich prznitelé

„Tvařte se vážně a odměřeně, když jdete nakupovat, projít se do parku nebo na jiné veřejná místa,“ řekl šéf policie hlavního města Pákistánu studentkám dívčí vysoké školy v Islamadádu. Řekl, že nejlepší obranou je pro ženu strohé oblečení a zakrývání hlavy.

Skupina aktivistů bojujících za lidské práva kritizovala způsoby, jakými pakistánská policie jedná se ženami. Většinou samy skončí ve vězení, když se pokusí podat žalobu na muže, který je znásilnil. Soud je vždy ochoten věřit útočníkovi, který tvrdí, že ho žena sváděla a souloží mimo manželský svazek se provinila proti islámským zákonům.

Stejně je to v případech vražd nebo domácího násilí vůči ženám, kdy jsou vždy vinny ony.

Podle statistik pákistánské Komise pro lidské práva bylo „ve jménu cti“ za poslední rok zabito tisíc žen. „Ve jménu cti“ znamená, že ženu zabil muž z příbuzenstva, který věřil, že poskvrnila čest rodiny, když se bratříčkovala s cizím mužem.

Po tom, co se loni v Pákistánu chopila moci armáda, získala v zemi rozhodující vliv radikální Islámská strana. Speciálně hluboce konzervativní severozápadní pohraničí sousedící s Afghánistánem, ovládá hnutí Taliban. Snaží se do krajiny zavést stejně přísná pravidla jako v Afghánistánu, kde dívky starší osmi let nesmí chodit do školy, ženy nesmí pracovat a musí se na veřejných místech halit od hlavy až k patě. Mimo domu můžou ženy vycházet jenom v doprovodu mužských příbuzných. Přestoupení pravidel se v Afghánistánu trestá veřejným bičováním.