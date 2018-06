V opilosti chtěl pilotovat pomalé letadlo

Letadlo americké společnosti TWA letělo z New Yorku s více než 200 cestujícími na palubě. Šestadvacetiletému Ovallemu žijícímu v New Yorku, se však zdálo, že letí příliš pomalu a on spěchá do Santo Dominga. Zcela opilý zdemoloval několik sedadel a televizní monitor a pak si chtěl vynutit přístup do pilotní kabiny a sám stroj řídit.

Posádka byla nucena uzavřít kabinu, aby do ní opilec nepronikl a neohrozil ani posádku, ani cestující. Uvnitř stroje se pak ještě dlouho pokoušel proniknout do kabiny, po přistání si ho vzala na starost bezpečnostní jednotka letecké společnosti a předala ho policii.