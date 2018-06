V on-line zákopech

Kdy padnou první oběti internetových válek?Války bez jediného výstřelu, tak mohou vypadat konflikty budoucnosti na internetu. A přestože se obejdou bez neviditelných bombardérůa chytrých střel nebo speciálních komand (což neznamená, že nemohu být zapojeny), experti se obávají tragických škod a ztrát. Především ve Spojených státech se po 11. říjnu více mluví o hrozbě elektronického Pearl Harboru. Obavy mají reálný základ. Jen v minulém roce podle vládní zprávy pronikli většinou neznámí útočníci v nejméně 155 případech do počítačů32 federálních úřadů. Nejenže mohli nahlédnout do veřejně nepřístupných souborůa zkopírovat je, ale získali někdy dočasně i kontrolu nad systémem. Přestože řada odborníkůupozorňuje, že cesta od průniku do systému k jeho ovládnutí a způsobení škod je komplikovaná, mnoho bezpečnostních agentur předpovídá trend, kdy "skotačící" hackery-dorostence vystřídají profesionálové, jejichž cíle definuje konkurenční firma, nepřátelský stát nebo teroristická organizace."Jestliže si najímáte dnes lidi, aby vám řídili náklaďák, který má vybuchnout, příští rok si najdete někoho, kdo naprogramuje internetového červa," vysvětluje jednoduše obavy v článku pro Technology Review Pat Lincoln, ředitel Laboratoře počítačových věd při respektovaném výzkumném ústavu SRI International. V roce 1997 proběhl v USA často citovaný experiment, kdy se tým počítačových expertůdostal do systémůamerického námořnictva, elektráren, vodáren a železnic a dalších institucí. Možný rozsah škod z takového průniku zůstává jen v oblasti spekulací, ale mnoha zainteresovaným připadá tato hrozba velmi reálná. Například bývalý ředitel počítačového centra při Agentuře pro národní bezpečnost Jack Holleran upozornil, že 80 procent potravin přepravovaných po železnici v USA je přepravováno po dvou trasách, které přetínají řeku Mississippi. Pokud by někdo přes počítač vyvolal kolaps přes počítačový systém, který železnice používá, mohlo by to vyvolat na mnoha místech nedostatek a prudký růst cen. Robert Anderson, který se touto problematikou zabývá v prestižním mozkovém trustu Rand Corporation, pak varuje, že digitalizovaný svět operací americké armády by mohl být zneužit protivníkem. "Například by mohl počítačový systém zobrazování cílů ukázat posádkám tankůa bombardérůvlastní jednotky a zařízení jako protivníka, ale škody by mohlo napáchat i blokování komunikace v systému velení, nebo dokonce vysílání falešných rozkazůa signálů." Když v roce 1994 pronikl ruský student do systému Citibank (který není přístupný přes internet) a "odnesl" si 10 milionůdolarů, naznačil, že koncentrovaná operace by snadno mohla otřást finančními institucemi. A nejen to, internet se začíná dotýkat všech oblastí života, od zábavy po politiku. Vždyť stále častěji se uvažuje o zavedení voleb přes internet. V konečném důsledku by tak mohly být zmanipulovány ještě snadněji než v klasických volebních místnostech. V případě, že by někdo takový elektronický útok zahrnující všechny sféry života zorganizoval, dokázal by vyvolat chaos a nestabilitu i u takové velmoci, jako je USA.VIRTUÁLNÍ BOJIŠTĚ. Velitelé napojení na virtuální realitu se vznášejí jako bohové nad počítačovým modelem skutečného bojiště a pohybem ruky posílají jednotky do akce. Pokud by do takového systému pronikl protivník, mohla by se vojenská hi-tech akce změnit v katastrofu. ILUSTRACE: FAS