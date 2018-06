VIDEO: Zákazníky v obchodě šokovalo hlášení, z rozhlasu se ozvalo porno

„Co se to v Targetu právě teď děje?“ ptala se Gina Youngová, která své video zveřejnila na internetu.

„Dnes kolem 10:30 dopoledne jsem nakupovala v Targetu v Campbellu v Kalifornii, když se najednou začaly z reproduktorů ozývat zvuky z porna,“ napsala Youngová na YouTube.

„Lidé vraceli zboží a odcházeli, jiní křičeli na zaměstnance Targetu, další se smáli a jiní byli znechuceni. Rodiče zakrývali dětem uši a nabídli se mi, jestli nechci pomoct zakrýt uši i mým dvojčatům. Když jsem odcházela z obchodu, pořád bylo slyšet porno. Bylo to dost oplzlé, mluvili hodně sprostě,“ popsala.

Zdá se, že síť obchodů Target čelí útoku vtipálků. Není to totiž poprvé, co se to v tomto řetězci stalo. Podobný incident se stal v červenci. Hacker se naboural do systému obchodu a pustil zákazníkům porno. Obchod tehdy kvůli vtípku vyklidili.