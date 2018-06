V nové škole Petra Novotného učí i bavičův syn Pavel

Bavič Novotný totiž rozjel vlastní školu, jejíž slogan zní příznačně "S úsměvem k úspěchu". Škola Petra Novotného, jak se institut jmenuje, nejen že nabízí v jistém hotelu v Říčanech víkendové kurzy, ale kdyby toho bylo na posluchače moc, v ceně jsou zahrnuty i zvěřinové hody a party s vzácným hostem. Třeba s účastníky reality show.

Během víkendu se kupříkladu naučíte - citujeme - "jak odpočívat", "jak změnit pouhou myšlenku v zisk", "jak poznat, co nám chybí", "co dělat, když máte fůru nápadů, ale nevíte, co s nimi" (jako třeba založit si školu), nebo "jak optimálně zvládnout srážku s blbcem".

V řadách profesorského sboru najdete například někdejší moderátorku Novy Evu Jurinovou, jež nás kombinací rodící opičky a hromadné havárky na dálnici naučila, co jsou emoce, Dalibora Gondíka, jehož Snídaně s Novou nás naučily brzy vstávat, imitátora Petra Jablonského, jenž nás pro změnu emocí zbavil a pochopitelně i bavičova syna Pavla Novotného, jemuž jeden svět opravdu nestačí.

Poté, či někde mezi tím, co se přestanete ošívat v novém dobře padnoucím kostýmku (Eva Jurinová jich svého času předvedla spousty) a budete cítit, že vy sami i svět je připraven na fůru vašich nápadů, které doposud ležely ladem, vám Petr Novotný sdělí, co je to teorie pozitivního myšlení a kdo jsou její představitelé.

Považte, kdyby na hotel v době konání kursu spadl meteorit - už nikdy bychom se nedozvěděli, co nám chybí. Možná i proto - protože jeden nikdy neví - plánuje Petr Novotný expanzi s účastníky kurzů na Krétu.