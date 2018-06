V New Yorku se bude dražit majetek Marilyn Monroeové

Mezi draženými věcmi budou i známé hedvábné večerní šaty barvy kůže od francouzského módního návrháře Jeana Louise, které Marilyn měla na sobě na oslavě narozenin amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho 19. května roku 1962, kde zazpívala píseň "Happy birthday Mr. President".

Ručně šité šaty s 6000 korálky, za které Marilyn zaplatila 12 tisíc dolarů, byly pro Jeana Louise zvláštní zakázkou od herečky, která, jak sám

V aukci bude velký výběr z hereččina šatníku, kostýmy, v nichž se objevila na plátně, šperky a módní doplňky, její osobní kresby a více než 400 knížek, nábytek a dekorativní umění.

Louise řekl, velmi půvabně, ale zároveň elegantně odhalovala své tělo. Odhaduje se, že dražba večerních šatů, pojmenovaných podle narozeninové písně pro prezidenta Kennedyho, by měla vynést kolem milionu dolarů.

Troje džínové kalhoty, které Marilyn měla na sobě při natáčení filmu "Řeka bez návratu" s Robertem Mitchumem v roce 1954, jsou oceněny na 20 až 30 tisíc dolarů.

Vyvolávací cena za černé šaty, které měla Marilyn na sobě při oznámení svého třetího sňatku se spisovatelem Arthurem Millerem v červnu roku 1956, se bude pohybovat mezi 30 až 50 tisíci dolary.

Dále v nabídce budou i černé koktejlové šaty, které zdobily Marilyn ve filmu "Milujme se" po boku francouzského herce Yvesa Montanda v roce 1960, za přibližně 20 až 30 tisíc dolarů nebo třiatřicetistránkový scénář z tohoto filmu, ve kterém si Marilyn dělala poznámky červeným pastelem, tužkou a inkoustovým perem. Podle zástupců aukčního domu Christie's je scénář důkazem pečlivé a metodické přípravy herečky na svou roli tanečnice, o kterou se uchází bohatý, ale neznámý muž.

V dražbě budou i scénáře z filmu "Mustangové" a "Something's got to give", oba z roku 1961.

Marilyn měla velkou sbírku knih o náboženství, filozofii, umění a literatuře. Mezi nimi i první vydání knihy Jacka Kerouaka "Na cestě" (On the road), "Neviditelný muž" (Invisible Man) Ralpha Ellisona a "Podpal tento dům" (Set this house on fire) od Williama Styrona.



"Žádná jiná hollywoodská hvězda se nestala oblíbeným námětem stovky knih a článků a nesmrtelnou postavou pro řadu umělců, jako právě Marilyn Monroeová,"řekli zástupci Christie's, kteří považují Marylin za úchvatnou a mimořádnou osobnost tohoto milénia.