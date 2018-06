V New Yorku a Texasu se objevila záhadná světla, lidé mluví o UFO

Když stovky lidí spatřily minulou středu na Manhattanu neidentifikovatelné objekty, způsobilo to mezi obyvateli New Yorku zděšení.

Vše se snažila uklidnit ředitelka místní školy Angela Freemanová, která prohlásila, že se na obloze pohybovaly balónky, které uletěly jejím žákům při oslavě. K tomuto vysvětlení se přiklonily i místní úřady a na chvíli mu uvěřili i lidé, kteří ten den oblohu pozorovali.

O víkendu však stejné objekty spatřili obyvatelé El Pasa v Texasu. Pohybovaly se naprosto stejně jako ty na Manhattanu, vytvářely stejné formace a pak stejně záhadně zmizely. Jediný rozdíl byl v tom, že se ukázaly v noci a silně zářily. Teorie zatoulaných balónků se tak zhroutila.

Záhadná světla v El Pasu a v New Yorku

Světla viděla spousta lidí a policie má mnoho svědeckých výpovědí o pozorování UFO neboli neidentifikovatelných létajících předmětů.

Na internetu se za pár dní objevila řada zaručených vysvětlení od nacvičování letecké show po vojenská cvičení.

"Zdravý rozum říká, že to nebylo UFO. Zdravý rozum říká, že to bylo letadlo nebo balón, ale tahle věc zastavila každého na ulici. Jakýkoli Newyorčan vám řekne, že to bylo zvláštní," řekl jeden ze svědků, kteří se dovolávají dalšího prošetření.