V Německu soupeřili kulturisté, kterým je víc než 70 let

13:01 , aktualizováno 13:01

Důchodci, kteří ani v pokročilém věku nepřestali chodit do posilovny a rýsovat své svaly jak to jen jde, se utkali v rámci olympijských her gayů, leseb a transsexuálů Gay Games v Německu. Zvítězil Američan, kterému je neuvěřitelných 92 let.