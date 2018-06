V neděli se utkají čtyři superstar

Začne v sobotu 11. června tradičně od osmi hodin večer, kdy oba finalisté Petr Bende a Vlastimil Horváth zazpívají dvě různé písničky a podobně jako loni jednu stejnou.

„Vyhlášení bude den nato, v neděli. Do té doby budou moci diváci také hlasovat,“ podotýká vedoucí projektu Pavel Zuna.

Nedělní galakoncert navíc slibuje velké setkání a zároveň srovnání SuperStar. Českým divákům se při něm totiž představí letos v dubnu zvolená slovenská superstar, třiadvacetiletá Katarína Koščová z Prešova, i vítěz chorvatské soutěže, devatenáctiletý Patrik Jurdič.

Mladého zpěváka, který má maminku Chorvatku, otce Čecha a žije v Rakousku, si mohou televizní diváci pamatovat i z loňského ročníku české SuperStar, kde se dostal do semifinálové čtyřicítky. Poté, co zkusil štěstí také v rakouské verzi soutěže, se v Chorvatsku dostal na samý vrchol, a tak má rozhodně co porovnávat.

Na nedělním koncertu nebude přirozeně chybět ani první česká superstar Aneta Langerová a vystoupí zde i všichni letošní finalisté se společnou písní.

