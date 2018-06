V náročném muzikálovém kole se ukázalo, kdo umí zpívat

Letos bohužel nikdo nedokázal vyrazit svými výkony dech tak, jako se to podařilo loni Vlastovi Horváthovi s písněmi z Johanky z Arku a Jesus Christ Superstar. Pouze dva soutěžící předvedli velice slušné výkony: David Spilka a Leona Černá.

David zpíval píseň kardinála Richelieu z muzikálu Tři mušketýři. A ze všech finalistů byl nejlepší. Jeho výkon byl téměř profesionální. David mile překvapil, jak dokázal zkombinovat svůj typický chraplák s normálním hlasem. Nezpíval falešně, ukázal, že umí zpívat i ve vysokých polohách.

Po Davidovi muzikál vyšel nejlépe Leoně Černé, která si vybrala píseň Hříšnej jazz z muzikálu Chicago. Tahle poměrně těžká píseň jí seděla, intonovala bez větších problémů dobře a jediné, co by se jí dalo vytknout byl nedostatek jemnosti v některých místech a výpadek pár slov v textu. Jinak ale muzikál zazpívala výborně.

Zbyněk Drda se už několik kol pořád a pořád probouzí, ale nějak mu to nejde. Drajv ve Zbyňkově podání postrádal i song Jednou mi fotr povídá z rokenrolového muzikálu Šakalí léta. Jinak ale i přes pohybově náročnější choreografii zpíval čistě, bez větších chyb. Ovšem chyběla mu potřebná síla, kterou asi ztratil právě při pohybu. Místy bylo slyšet, že je dost zadýchaný.

Po Zbyňkovi jsme se dočkali zklamání kola. Soňa Pavelková už podruhé za sebou nezazpívala, jak by se slušelo na finalistku takové soutěže. Árie Jsi můj pán z Draculy byla v jejím podání tragická. Píseň si přetransponovala o dost níž, než byla schopná nakonec zvládnout. V hlubokých polohách jí vůbec nebylo rozumět. Po celou dobu svého vystoupení zpívala falešně, až to trhalo uši, a nedokázala ji ani dostatečně procítit.

Menší zlepšení přišlo s Martinem Ševčíkem a jeho Milenci v texaskách z muzikálu Starci na chmelu. Na to, že musel zvládat i lehčí pohyb, zpíval poměrně čistě. Jeho výkon byl slušný a myslím si, že muzikálové kolo zvládl docela slušně, i když žádná bomba to nebyla. To jsme ale od Martina ani nečekali…

Bára Zemanová potvrdila to, co si myslím už delší dobu. Má sice silný zvučný hlas, ale dokáže skvěle zazpívat jeden jediný styl. Jakmile se z něj ale musí vychýlit, už to není prostě ono. V muzikálovém kole zpívala Most přes minulost z Johanky z Arku. Na začátku zpívala i falešně, na což ní nejsme zvyklí. Jemné polohy, kdy musela ubrat na síle hlasu, jí pak vůbec nezněly a nebylo jí ani moc rozumět. Od středu písničky se ale chytla. Faktem je, že procítěnou písničku nezazpívá. Tentokrát musela i porota přiznat, že jí muzikál moc nesedí.

Poslední Roman Lasota bohužel nebyl zlatým hřebem večera. A dalo se to i čekat, i když víme, že také dokáže překvapit. Roman byl se Singing In The Rain spolu se Soňou nejhorší. Hlas se mu chvěl snad ještě víc než obvykle, intonačně byl také mimo a celou dobu skoro šeptal a nepřidal na hlase. Tady bude rozhodovat, jestli Roman bude mít víc fanynek, než Soňa fanoušků.

Porota tentokrát docela překvapila, hlavně Eda Klezla hodnotil opravdu objektivně a ani svým oblíbencům se nezdráhal říci kritická slova. Zato Ondřej Hejma "perlil". Asi celý večer seděl trochu jinde, protože jeho hodnocení byla úplně opačná, než hodnocení Klezly a Csákové. Ano, nemusí se do puntíku shodovat, ale ohodnotit výborný výkon negativně (například u Leony) a naopak, je docela ostuda.