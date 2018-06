V muzeu Tolstého jsme usedli a plakali. Z očí nám tekly slzy jak hrachy. Pohledem jsme bloudili k obrazům. Visely na stěnách moc vysoko. Navrhli jsme řediteli, aby je pověsili aspoň o patnáct centimetrů níž. Nadšeně se netvářil, ale slíbil, že se o to postará. Sbírky muzea Tolstého tvoří hlavně třicet tisíc zobrazení hraběte Lva Tolstého. Do muzea Tolstého jsme se zase vrátili, když už obrazy visely níž. Do tváře jediného člověka se moc dlouho dívat nedá. Pod jeho kůží byste totiž mohli objevit až moc lidských vášní. Tolstoj rusky znamená »tlustý«. Jeho dědeček si prádlo nechával prát v Holandsku. Jeho matka vůbec neznala sprostá slova. Mladý Tostoj si vyholil obočí, protože doufal, že mu pak vyroste hustší. Poprvé dostal kapavku v roce 1847. Jednou ho v obličeji pokousal medvěd. Roku 1885 se stal vegetariánem. Občas se ukláněl dozadu - aby byl zajímavý. V muzeu Tolstého jsem jedl sendvič. Muzeum Tolstého je kamenné - je postavené z mnoha kamenů, důmyslně na sebe naskládaných. Z ulice se jeví jako tři krabice na sobě přízemí, první a druhé patro. Krabice se směrem vzhůru zvětšují. Přízemí je dejme tomu velké jako krabice od bot, první patro jako karton whisky a druhé patro jako krabice na nový svrchník. Hodně se hovořilo o neskutečném nosníku druhého patra. Skleněnou podlahou je tam totiž vidět přímo dolů, takže má člověk pocit, jako by se vznášel. A z ulice celá budova působí dojmem, že na vás musí spadnout. Architekti tento aspekt vztahují k morální autoritě Tolstého.V suterénu muzea Tolstého dělníci vybalili nové obrazy hraběte Lva Tolstého. Na ohromných bednách je červeným inkoustem napsáno POZOR, KŘEHKÉ... Kustodi v muzeu Tolstého nosí kyblíky s čistými bílými kapesníčky. Muzeum Tolstého totiž více než jiná muzea rozplakává. Návštěvníky dojímá už i pouhý název nějakého díla Tolstého, název tak obtížený láskou - například článek nazvaný »Kdo by měl koho učit psát - my vesnické děti, anebo vesnické děti nás?« Právě před tímto článkem se leckdo zastaví a rozpláče se. Silně zasaženi jsou i ti, které zastihnou Tolstého oči, oči na různých portrétech v jednom sále za druhým. Lidé tvrdí, že jim to trochu připadá, jakoby vás při nějakém drobném přestupku načapal otec a hleděl na vás současně ze čtvero dveří. Četl jsem si v muzeu Tolstého životní příběh Tolstého. Psalo se tam, že se jistý biskup plavil na lodi. Jeden spolucestující mu vypráví o ostrově se třemi poustevníky. Ti jsou údajně velice zbožní. Biskup zatouží si s těmi poustevníky promluvit a přesvědčí kapitána, aby zakotvil poblíž toho ostrova. Biskup se na ostrov přeplaví na člunu. Hovoří s poustevníky a ti mu vylíčí, jak uctívají Boha. Mají k tomu následující modlitbu: »Vy tři tam, ukažte se nám, slitování.« Biskup se domnívá, že se modlí špatně, a rozhodne se, že je naučí Otčenáš. Poustevníci se Otčenáš opravdu naučí, ale s velkými obtížemi. Říkají to dobře, až když nastane noc. Biskup se vrací na loď; je celý šťastný, že poustevníkům pomohl s modlením. Loď pluje dál. Biskup sedí sám na palubě a myslí na zážitky toho dne. Vidí světlo na obloze za lodí. Světlo přichází od tří poustevníků, kteří se vznášejí nad hladinou; drží se za ruce a vůbec nepohybují nohama. Dohoní loď a říkají: »Služebníku boží, my jsme zapomněli, čemu jsi nás naučil!« Žádají ho, aby je to naučil ještě jednou. Biskup se pokřižuje a sdělí poustevníkům, že i jejich modlitba se k Bohu dostane. »Není mým úkolem vás něco učit. Modlete se za nás hříšné!« Biskup se ukloní až k palubě. Poustevníci zase odletí přes moře na svůj ostrov a drží se při tom za ruce. Celý příběh je napsaný velice prostě. Údajně vychází z lidového vyprávění. Něco podobného je také ve svatém Augustinovi. Po přečtení tohoto příběhu jsem měl hroznou depresi. Z té krásy a vzdálenosti. V muzeu Tolstého padla na 741 nedělních návštěvníků melancholie. Muzeum pořádalo cyklus přednášek o textu nazvaném »Proč se lidé ohlupují?« Návštěvníky rozesmutnili výmluvní řečnící, kteří měli zřejmě pravdu. Lidé hleděli na mrňavé obrázky Turgeněva, Někrasova a Feta. Tyto a další miniatury visely hned vedle obrovských podobizen hraběte Lva Tolstého. Na náměstíčku troubil prapodivný chlápek na dřevěnou trumpetku, dvě děti přihlížely. Přemítali jsme o jubilejním vydání mistrova díla o 640 086 stránkách. Někteří lidé chtěli, aby už nezacláněl, ale jiní zase byli rádi, že ho máme. »Celý život mi je inspirací,« prohlásil jeden z návštěvníků. Nerozmyslel jsem si to. Stojím tady v sále nazvaném »Léto na venkově« a před očima se mi několikrát udělala mlha. I tak ale zřejmě popojdu do »Statkářova rána«. Třeba se mi tam přihodí něco životodárného.