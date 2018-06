V Moťovského rodině vypukl boj o majetek, manželku čeká soud

"Dlouho jsem mlčela. Po zkušenostech s médii, která po zmizení manžela vstoupila do mého soukromí a v této citlivé době mě hodně ranila, jsem odmítala reagovat na jakékoli otázky a cokoli komentovat. Okolnosti mě ovšem znovu nutí promluvit, můj švagr, s nímž nekomunikujeme, totiž do tisku vypouští informace, které mě k reakci nutí. Nevím, proč si dělá reklamu přes noviny a časopisy, každopádně tím zachází příliš daleko," říká Moťovská.

Na mysli má zprávy o žalobě, které se ke konci minulého roku objevily v tisku. Roman Moťovský ji podal na plnou moc, kterou má Kateřina Moťovská od svého manžela a kterou má právo disponovat.

"Roman Moťovský především řeší, proč jsem s touto plnou mocí vyšla na povrch až po určitém čase. Pro to mám ale jednoduché vysvětlení: stále jsem věřila, že se mi manžel vrátí a že je to jen zlý sen. Hlavně na mě ale spadly ze dne na den veškeré finanční problémy kolem manželových firem a hrozil jejich zánik. Měla jsem spoustu starostí a ani by mne nenapadlo řešit v tuto chvíli majetkoprávní vztahy. Kdežto Roman Moťovský začal za mými zády podnikat kroky, ze kterých byl patrný jeho záměr připravit mě o veškerý majetek," začíná otevřeně líčit Moťovská.



Jan Moťovský s manželkou

Prvním krokem byl zájem o dům jeho rodičů, který jim pořídil Jan Moťovský, financoval ho a byl také napsán na něho.

"Už týden po zmizení manžela mi předložil k podpisu smlouvu, na jejímž základě jsem se měla vzdát domu rodičů, aby ho mohl přepsat na sebe. Snažil se také stále více pronikat do celého impéria manželových firem, aniž by se mnou cokoli konzultoval. Přitom neměl a nemá právo dělat si na majetek mého muže nárok. Přesto se o to snaží. Vím například, že používá plné moci, které jsou doplňovány dle potřeby na určitý úkon. Hotel ve Špindlerově Mlýně například takto pronajal, aniž bych o tom měla tušení. Ale na to jsem přišla náhodou až později. Ukázat regulérní plnou moc od mého manžela, která je samozřejmě ověřena notářem a která mě opravňuje k disponování s veškerým majetkem, jsem musela právě po jeho nekalých úmyslech. A teď mě za ni žaluje, protože asi zjistil, že je v úzkých. Pokud tady má někdo právo podat žalobu, jsem to možná tak jedině já. Dovolit si vypustit do tisku myšlenku, že mám prsty v Honzově zmizení, je naprosto nehorázné," zlobí se Moťovská.

Podobně ji trápí fakt, že si mnozí myslí, že je díky prodeji soutěž Miss ČR takzvaně za vodou a nemá co řešit.

"Všechny peníze jsem musela nechat na dluhy, které po sobě manžel zanechal a o kterých jsem neměla ani ponětí. Tak například jen částka 32 milionů pokryla směnku od firmy Central Group, zbylé peníze pokryly další dluhy. Navíc veškeré účty, rodinné i firemní, zůstaly po zmizení manžela záhadně prázdné. Jsem tudíž závislá jen na výši mateřských dávek, které nestačí ani na zaplacení nájmu. Abych vůbec měla peníze na živobytí, musela jsem si je vypůjčit. Tím si nechci stěžovat, nikdy jsem neměla v úmyslu informovat veřejnost o svých potížích, kterých je daleko víc, ale když už mě napadá i rodina, nezbývá než odkrýt karty. Na mínění veřejnosti mi už kvůli manželovi přece jen záleží," říká Moťovská.

Soud ji čeká v únoru. Věří, že věc bude rychle vyřešena.

"Vím bezpečně, že právo je na mé straně. Jen to bude další zbytečný nápor na moji psychiku. Nic ale není horší než chvíle, kdy mi má dcera pokládá otázku: Kde je táta a kdy přijde domů? Ptá se na něj bohužel stále častěji," uzavírá smutně Kateřina Moťovská.