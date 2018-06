V Moravských Budějovicích útočilo divoké prase

Zraněný chlapec leží s poraněním rukou, kterými si bránil obličej, v třebíčské nemocnici. Samotné zranění není podle primáře Zbyška Pospíšila vážné, ale dodnes byl jeho život v ohrožení. Čekalo se totiž na výsledky rozboru mozkové tkáně prasete, zda nebylo nakaženo vzteklinou. "Chlapec bude žít, vzorky tkáně zvířete byly negativní," řekl Jan Bardoň, ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci, kde se rozborem zabývali.Samice divočáka se na okraj města vřítila kolem 15:00 z lesa zvaného Ochoz, uvedl velitel policejního obvodu Miroslav Zadražil. U zahrádkářské kolonie poblíž bytovek zvíře napadlo sáňkující děti, které se stačily rozprchnout, a vyřádilo se na opuštěných sáňkách. Pak kličkovalo ulicemi a lidé se před ním zachraňovali úprkem do domů nebo zachycením na okenních parapetech. Cestou prase poranilo vlčáka a narazilo i do policejního auta. Na křižovatce v centru se před ním nepodařilo ukrýt dvěma sourozencům, z nichž dvanáctiletý Petr skončil v nemocnici, shrnul Zadražil.Zatímco se jej myslivci a policisté snažili vyhnat za město, prase se řítilo přes několik drátěných plotů k lesům na Lukovské hoře, kde spolu s několika dětmi sáňkovala i žena s tříletým synem. Duchapřítomně stačila dítě přehodit přes lesní ohrazení u silnice a sama zůstala viset na plotě, takže zvíře se jí naštěstí zakouslo jen do podpatku. Když začala křičet, dala se bachyně na útěk. Žena mobilním telefonem informovala svého manžela, který na prase čekal před půldruhého kilometru vzdálenou hájovnou s kulovnicí. "Uviděl jsem ho na 80 metrů, zaklekl a vystřelil," popsal situaci Fuchs s tím, že druhá rána byla jenom na jistotu. Co vedlo asi roční bachyni vážící 70 kilogramů k agresivitě, nikdo netuší.