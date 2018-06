V módě vypukla zlatá horečka

Méně odvážní sáhnou jen po zlatých doplňcích, například po řetízkových páscích (bederní kalhoty se bez nich neobejdou, nebo si to alespoň myslí všichni návrháři), po topech s ramínky kolem krku a se zlatým lemováním, zlatých kabelkách nebo botech na masivních podpatcích. Chybět nesmí ani sukně z blyštivého denimu nebo bundy v univerzitním stylu ve zlaté barvě.



Ani "nezlaté" džíny však nepatří právě ke klasickému sportovnímu oblečení. Návrháři totiž zvolili pro tuto sezonu "vintage". Pod tímto zatím nepříliš používaným označením se skrývá něco, co slabým povahám, které dodržují výhradně klasický a sterilní šatník, patrně doslova vyrazí dech.

Kdo bude chtít být "in", bude totiž ve sportovní módě sahat po roztřepených švech, otrhaných a pomalovaných materiálech, sepraných barvách, sexy topech a hot pants neboli kalhotech, jejichž délka neskrývá ani to, co zvládnou klasické spodní kalhotky. Přesto vše v konečném provedení působí luxusním dojmem.

K vintage patří ustřižené rukávy i nohavice (jen ať se to třepí), živůtky připomínající svou miniaturizací bikiny a trička opovrhující žehličkou. Chybět nesmí oblečení s leopardím vzorem nebo košile s jemným kárem (takzvaná kostka Vichy) či barevné džíny doplněné různě roztřepanými horními díly, motorkářskými bundami či pásky s nýty.

Móda pro mladé ve sportovním duchu bude prostě po letech hodně barevná - růžová, červená a tyrkysová - hodně roztřepaná a hodně zlatá.

Zlato se však objevuje nejen ve sportovní módě. I když je třeba odlišovat. Zatímco sportovní móda si návrat osmdesátých let a amerických "mýdlových oper" doslova vychutnává a zasypává oblečení i doplňky záplavou zlata - zřejmě pod heslem "čím mladší, tím zlatější" - střízlivé kolekce si s ním pohrávají opatrněji.

Večerní šaty samozřejmě zlatem téměř přetékají. Na únorovém mezinárodním módním veletrhu IGEDO v Düsseldorfu tak některé manekýnky vypadaly na molech jako hořící louče. Velkou zásluhu na tom měly blýskavé strečové látky, které dokáží ženské tělo obepínat, aniž by mu však bránily v pohybu. Zlato pak doprovázely hlavně dvě barvy, a to hnědá a zelená.

U klasických modelů pro denní nošení se zlato objevovalo hlavně v doplňcích nebo v detailech, například v lemování nebo jako zlaté vlákno přidané do úpletů. Zlaté řetízky, nošené zejména k tříčtvrtečním kalhotám bez pasovky, ale i k sukním, se staly hitem, kterému se neubránilo ani plážové oblečení. A tak zlaté řetízky na bocích doprovázely i plavky.

Že zlato nemáte rádi? Nevadí. Pro vás připravili výrobci a návrháři doplňky z bílého kovu. Tady se ovšem připravte na štrasy, další obrovský hit nadcházející sezony. Pokud vám vadí lesk v jakékoli barvě, nevadí. Stejně zazáříte, ovšem jako osobnost, která odmítá podrobit se módnímu diktátu.