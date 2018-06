V Miss aerobik nejde o dokonalost

Stylingu dívek do denních a večerních modelů z řady kolekce Emozioni pro jaro - léto 2004, se ujala ředitelka společnosti Anna Motlíková.



Opálená pružná těla dívek se rychle převlékala do lehkých modelů, plných barev, fiží, lesku a poloprůhledných materiálů.



Po týdenním kyperskému pilování exhibičních skladeb pro pražské finále, které se koná 20. září, bylo znát, že se dívky přes veškerou únavu na výběr modelů těšily.



V soutěži nejde o dokonalé křivky

U soutěže samé nejde tak o dokonalost tělesných proporcí, ale o životní styl. Na výkřik jedné z drobnějších dívek, že má na to "moc krátké nohy", reagovala Anna Motlíková: "Oblékáme vás ne jako módní figuríny s dokonalými tvary, ale jako mladé ženy, které citlivě vnímají všechno kolem sebe, a přemýšlejí, co z nich jednou bude..."