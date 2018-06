V Mexiku chodí do vězení i oslové

"Tady u nás, když někdo spáchá zločin, je uvězněn. Bez ohledu na to, co je to zač," vysvětlil svůj postup v případu policista Sinar Gomez.

Osel se o víkendu "nepohodl" se dvěma muži, třiašedesátiletého Genara Vazqueze kopnul do hrudníku a způsobil mu zlomeniny několika žeber. Kopytem dostal také dvaapadesátiletý Andres Hernandez, ten skončil se zlomeným kotníkem. "Najednou to zvíře bylo na nás, jako by bylo rozzuřené," vzpomínal na střet z oslem Hernandez.

Majitel Mauro Gutierrez pak uvedl, že se bude snažit s postiženými muži vyrovnat v přátelském duchu. Zatím jim dluží v přepočtu asi 6 700 korun.