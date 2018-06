Ve svém sitcomu vidím samé chyby, přiznala Halina Pawlowská

"Bavilo mě to psát. Bylo to zadání od producenta, abychom to napsaly s mojí kamarádkou Janou Procházkovou. Docela se ten scénář v televizi Prima i hercům líbil. Nebyl jediný herec, který by to odmítl, byla do toho chuť," pochvalovala si nejprve v rozhovoru s duem Těžkej Pokondr spisovatelka.

Pak ale přiznala, že ji výsledek zklamal. "Režisér Jarda Fuit měl šest neděl, aby to natočil. A myslím si, že ten čas se tam velice podepsal. Chybí rytmus, který je v sitcomu strašně důležitý. Spousta replik je zabitá, protože tam není ten správný čas. Taky byla sporná otázka smíchů, jestli se mají nasadit. Já si myslím, že tady by pomohly, protože by právě oddělily ty repliky a daly by divákům čas si to uvědomit. Prostě tam vidím samé chyby," řekla.

"Bylo to natočené jako divadelní představení, což si myslím, že nebylo úplně šťastné. Mělo se víc střihat. Ale já vůbec nejsem odborník na sitcom," dodala.

V sitcomu má hlavní úlohu Ivana Chýlková. Roli neúspěšné jazzové zpěvačky ji Pawlowská napsala přímo na tělo. Vedle ní se v seriálu objevili Jaromír Dulava, Naďa Konvalinková, Iva Janžurová a další.