V manželství s Jennifer jsem se nudil, říká Brad Pitt

Brad Pitt byl s Jennifer Anistonovou ženatý pět let. Rozešli se po jeho aférce s kolegyní Angelinou Jolie, s níž se herec seznámil při natáčení filmu Pán a paní Smithovi a jsou spolu dodnes.

"Bylo mi jasné, že jsem se snažil najít film o zajímavém životě, ale sám jsem zajímavý život nežil," řekl herec v rozhovoru pro časopis Parade. "Myslím, že moje manželství s tím mělo co do činění. Snažili jsme se předstírat něco, co nebylo."

Brad Pitt a Jennifer Anistonová (září 2004) Brad Pitt a Angelina Jolie v Torontu (září 2011)

Herec také prohlásil, že se v manželství nudil. Později se ale pokusil svá slova zmírnit, protože nechtěl, aby to vypadalo, že jeho exmanželka je nudná.

"Jen je neuvěřitelně oddaná, milující a veselá žena, která je stále můj přítel. Je to důležitý vztah, kterého si velmi cením. Nechtěl jsem říct, že by Jen byla nudná, ale já jsem nudil sám sebe - a za to si můžu sám," uvedl herec v prohlášení.

Brad Pitt

Ačkoli Pitt a Jolie jsou spolu už více než pět let a mají šest dětí, tři adoptivní a tři vlastní, svatbu zatím neplánují. Trvají na tom, že se vezmou, až bude v USA povoleno manželství lidí stejného pohlaví. "Vezmeme se, až si to bude moct dovolit každý," dodal.