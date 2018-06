V Malajsii létali skokani z mrakodrapu

Soutěžící měli dopadnout do travnatého kruhu o poloměru deseti metrů. Podmínkou postupu do finále přitom bylo dotknout se země do čtyř až šesti vteřin po výskoku z rampy.

Na druhém a třetím místě skončili Australan James Freeman a Němec Jurgen Muhling.

Winklekotter, který se chce ke skokům z věží Petronas určitě ještě vrátit, dostal jako vítěz 4500 ringgitů (184 dolarů), což byl jeho podíl ze 100 tisíc ringgitů rozdaných vítězům jednotlivých kategorií.

Turnaj trval týden a málem byl odvolán, když se při cvičném skoku jeden účastník zranil a organizátoři začali pochybovat o bezpečnosti podniku.

Kvůli zranění museli ze soutěže odstoupit dva účastníci - nizozemský policista, který si zlomil nohu, když při pádu narazil na střechu obchodního centra, a jedna Švédka, která si při dopadu na chodník vymkla kotník. Nizozemec byl operován a nedělního udílení cen se zúčastnil na kolečkovém křesle.

Kvůli incidentům při prvním dnu turnaje vyřadili organizátoři po dohodě s majiteli 452 metrů vysokých věží Petronas málo zkušené skokany.

Účastníci museli před vstupem do soutěže podepsat pojišťovací kontrakty a doufají, že turnaj uspořádaný na známých 88patrových mrakodrapech pomůže tento nebezpečný sport legitimizovat. Malajsie je na rozdíl od většiny zemí, v nichž jsou skoky, při nichž se otevírají padáky až po delším volném pádu, nelegální, k tomuto sportu vstřícná.