V letní soutěži čtenářů zvítězil snímek racka

Vzpomínkou na prázdniny zůstanou už jen fotografie. Kde a jak čtenáři léto prožili? Jejich zvěčnělé letní zážitky vystavoval celé dva měsíce internetový magazín deníku MF DNES na adrese www.revue.idnes.cz. Fotoamatéři je posílali do soutěže na téma Léto u vody. Přišlo na pět set obrázků, takže porota složená z fotoreportérů MF DNES to měla velmi těžké. Musela vybrat nejlepší záběr, a určit tak budoucího majitele minipočítače od firmy Compaq. Nakonec se rozhodovalo mezi třemi favority, jejichž snímky zveřejňujeme. Hlavní cenu si odnese sedmadvacetiletý policista Roman Dušek z Chomutova za fotografii nazvanou Krmení racka. "Vyfotil jsem ji v Chorvatsku na Plitvických jezerech o dovolené," napsal pan Dušek. Dalším dvěma autorům Josefu Jelínkovi a Karle Novotné zašle redakce tričko iDNES a zároveň jejich snímky postoupí do internetového finále. Na adrese revue.idnes.cz/fotoleto mohou pak čtenáři svým hlasem rozhodnout o třech dalších výhercích.