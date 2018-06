V lásce mám štěstí, nemiluje mě kvůli Wimbledonu, říká Petra Kvitová

"V lásce mám štěstí. S Adamem jsem už rok, tudíž všechny vzestupy prožíval se mnou. Nemůžu mluvit o nějakých vedlejších zájmech, ale o čisté lásce. Když jsme začínali, byla jsem v žebříčku dvaatřicátá," řekla iDNES.cz se smíchem Petra Kvitová.

Tenista Adam Pavlásek, přítel Petry Kvitové

O své současné pocity, a často i ty nejniternější, se podělila ve slovenských Nízkých Tatrách, kam pravidelně jezdí trénovat. Kdo by ale čekal, že se talentovaná tenistka prohání po kopcích jinak než po svých, ten bude nejspíš zklamán. "Nejsem zimní typ, mám raději léto. Hory jsou dobré pro soustředění a kondiční přípravu. Nelyžuji, nikdy jsem na lyžích ani nestála," přiznává Kvitová, že dýchá skutečně jen pro tenis.

Disciplína od dětství

Za to, aby se dostala tam, kde je nyní, může vděčit svému otci Jiřímu, který ji přivedl k tenisu již ve čtyřech letech.

"Nebýt rodičů a jejich výchovy, asi bych nemohla být tam, kde jsem dnes. Myslím, že mě vychovávali tak, abych si uměla úspěchů vážit. Naše rodina neměla nikdy moc peněz, a proto jejich hodnota byla pro mě vždycky jiná. Pravdou je, že jsem na brigády nikdy nechodila, protože jsem vždycky trénovala, takže první výdělky přišly až na turnajích," líčí.

Petra Kvitová a tenis. Láska na celý život

Petra Kvitová si o nadcházejících svátcích dopřeje klid a pohodu v kruhu nejbližších. S dárky si prý hlavu lámat nemusí.

"Dárky už mám nakoupené, pořizovala jsem je průběžně, takže mě honička mine. S rodinou budu do 27. prosince, pak odlétám do Austrálie," dodala Petra Kvitová. Nový tenisový rok odstartuje ve smíšené čtyřhře společně s Tomášem Berdychem na Hopmanově poháru, kde bude sbírat síly na letní olympijské hry v Londýně. Do programu olympiády bude smíšená čtyřhra zařazena vůbec poprvé.