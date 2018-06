V lánské hospodě Narpa nepanuje blbá nálada

Narpa je především fotbalová hospoda. Zapomeňte však na Sparty a jiné Slavie, jakož i na Realy Madrid s Intery Milán. Zdejší lid zajímají výsledky mužstev SK Lány A a SK Lány B, proslulých po okrese jako sveřepí škvároví bojovníci. Zatímco jiní spoluhráči z Křivoklátska se navzájem povzbuzují výkřiky "jeď" nebo "makej", čutálista z Lán vece na place soudruhovi "fárej", což musí být pozůstatek z dob, kdy oba pracovali na nedalekém, nyní notně utlumeném dole Alexej Nosek, dnes Tuchlovice. Oba týmy dospělých mají v Narpě své stoly, nad nimiž visí hobrové nástěnky s vzorně vedenou statistikou, kterou by lánským mohly závidět i kluby NHL. Suverénně nejlepší střelec čtvrté B třídy? No přece Josef Beluš z SK Lány B (zatím 27 gólů v sedmnácti zápasech). Nechybějí grafy, historický dres, barevní panáčci znázorňující postavení v tabulce ani heroické týmové účtenky. V jejich světle se hráči áčka jeví jako suchaři dbající o životosprávu, kdežto hráči týmu B například 21. 11. 1998 propili Kč 2988,90.

Důsledné skloňování místního jména Lány podle vzoru Hradčany se ve výčepu hospody Narpa jeví jako čirá arogance moci. "Ty parchante z Lánů!" křičí přátelsky jedna z dam, pod jejichž kapitálními zadky se sedadla židlí ztrácejí, takže to spíš vypadá, jako by jely na bicyklech. Když pomine šrumec doby oběda, usadí se číšník a kuchař se dvěma hosty, vytáhnou tlustý sešit, kam zapisují výsledky, a mastí karty. Vrchní, který s oblibou kombinuje salonní oblečení včetně černé vesty a bílé košile s bachratými teniskami, jaké nosil Mickey Mouse, střeží pípu. Myslivec pyšnící se nášivkou s logem chráněné krajinné oblasti začínající na jihozápad odsud je očividný přítel Tomečkových lovů beze zbraní. Nevláčí na zádech brokovnici, ale u pasu mu visí fotoaparát. Tomu se říká "politikaření prosté ovzduší".

Leč - jak rovněž říká pan prezident - nechoďme kolem horké kaše. Jídlo v Narpě není nejhorší ani nejlepší. Je sice v turistických Lánech široko daleko nejlevnější: ceny hotovek se tu opravdu výjimečně došplhají k padesátikoruně, minutky jsou jen z nepatrně dražšího kraje. Ovšem: jitrnice byla bledá, puklá a vyhřezlá. To nesmí být! On je to kumšt: ošetřit nejprve jitrnici ve vřelé, nikoliv však vroucí vodě, a pak pomaloučku restovat do jantarova. Ale kde to nedokážou, tam je lepší dát si prejt. Ani dršťková nepatří ke zdejším parádním číslům, i když majoránkou nešetří. Klady: vepřová játra na roštu, onen prubířský kámen kuchařů, nebyla tvrdá. Fazole, servírované coby teplá příloha, nepocházely z konzervy. Šlágrem podávaným s nejrůznějšími přílohami je místní přesolená specialita - klobásový točený salám.

Na čepu vyznívá paradoxně o něco lépe desítka než sporadicky používaný Prazdroj. Chcete-li pivo přes ulici, nezapomeňte si přinést půldruhalitrovou PET láhev od limonády. Do ničeho jiného tu snad ani netočí. Fuj!

Na záchody netřeba se bát. Jsou čisté. Též venku možno posedět. Dobrý tip pro výletníky.

HOSPODA NARPA,

Masarykovo náměstí, Lány. Otevřeno denně 9.30 - 22 hod. Zhruba 60 míst u stolu.

Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami, o hodnocení personál ani majitelé nevědí.

Gambrinus 10° světlá 10,50 Kč ***

Gambrinus 10° tmavá 10,50 Kč ***

Prazdroj 12°14,80 Kč ***

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem ***