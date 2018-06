V kosmu s velkými ňadry problémy nejsou

14:24 , aktualizováno 14:24

Ženy, které táhne k zemi velké poprsí, se mohou svého tíživého problému lehce zbavit, aniž by přitom byly nuceny podstoupit nějakou komplikovanou operaci. Stačí jediné: vznést se do vesmíru. Prsa ve vesmíru se sama vztyčí! "Prsa se vznesou nahoru a spočinou v horizontální poloze v pravém úhlu ke hrudi," vynesl svůj odborný posudek astronomický expert. Přeloženo barvitým hrabalovským jazykem "kozy přejdou z visení do trčení".