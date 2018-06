V kategorii zpěvaček panuje dusno

FOTOGRAFIE Z TÝTÝ ZDE

Zpěvačka Lucie Bílá odešla hned po přímém přenosu, stejně jako třeba trojice z Tele Tele, nebo Miroslav Etzler, nominovaný za vítězný seriál Pojišťovna štěstí.

Neslavila ale ani Aneta Langerová, která Bílou válcuje jak na poli odborném (Anděl), tak populárním. Protože je na turné, poslali pro zakřivené zrcadlo Ondřeje Brzobohatého. Ze stejného důvodu chyběl vítězný Marek Eben. Nepřišla ani třetí nominovaná zpěvačka Helena Vondráčková.

Naopak Iveta Bartošová, která jakoby vytušila svou příležitost, na rautu jen zářila. Černé nenápadné šaty, které měla na Českých lvech, nechala doma a oblékla tyrkysovou kalhotovou róbu a střevíčky stejné barvy. Obvykle čtvrtá zpěvačka v pořadí ve společnosti moderátora a herce Zdeňka Podhůrského byla nad všechny ty třenice první trojice navýsost povznesená.

"Anetku jsem podporovala, už když začínala. V Říčanech jsem dokonce zpívala na koncertě na její podporu. Jsem ráda že vyhrála, moc jí to přeju a přála bych si, aby zůstala taková jaká je, svá," řekla iDNES Bartošová.

Sámer a Gott fandí mladým

Stejnou radost z vítězství Langerové měl i Sámer Issa. Přišel opět v doprovodu Martiny Balogové, která v přímém přenosu zazpívala dosud svou nejlepší píseň Mat dámou ze seriálu On je žena. "Kdybych posílal hlas, tak určitě Anetě. Je dobře, že přišla mladá krev," řekl iDNES Sámer. Na Gotta si ale sám netroufá. "Gott je Gott, to je fenomén, ale já jsem v pohodě. Když vidím, jak na mě fanoušci na koncertech reagují, mám radost."

Po Sámerově kolapsu v minulém týdnu, o němž se psalo, už prý není ani památky. "Nesedly mi antibiotika. Bylo mi po nich blbě, a tak mě kamarádi odvezli do nemocnice, ale za dvacet minut jsem byl zpátky doma. Antibiotika už neberu, jen nějaké vitamíny," řekl Issa. Prášky na spaní, jimiž se měl podle zpráv z tisku předávkovat, prý bere jen v nejnutnějších případech, protože odjakživa trpí nespavostí. "Jen když mám druhý den něco hodně důležitého a už jsou třeba tři ráno," vysvětlil nedorozumění.

Karel Gott dvacáté zrcátko slavil, a to i přes stále znatelnou únavu po nedávné operaci kyčle. Jeho přítelkyně Ivana Macháčková si ho vodila za ruku a starostlivě odháněla dotěrné novináře. S půlnocí se oba s omluvou rozloučili. "Měl jsem radost z dárků, fandím svým konkurentů a co se týče Lucky Bílé a Helenky, dělal jsem s nimi tak krásný věci, že mi logicky srdce velí fandit jim, ale přejme talentovaným mladým lidem úspěch," řekl iDNES.

Malý Kraus chce být vtipnější

Za Ivanu Chýlkovou cenu pro nejpopulárnější herečku přebírala Eva Holubová, ale vítězka po divadelním představení Maska a tvář, které ten večer hrála v Činoherním klubu, přece jen na chvíli dorazila. Úspěch u diváků ji samozřejmě těší a má radost i z úspěchu svého partnera Jana Krause. Na jeho talk show Uvolněte se, prosím se dívá i se synem Jáchymem.

"Divám se vždycky, pokud mi to čas dovolí," řekla iDNES. "Jáchym vždycky zuří, když je táta vtipnej. Má totiž ambice být vtipnější než on," uvedla a dodala, že Kraus není ten typ, co srší vtipem jen před diváky a doma je nudný patron. "Je vtipnej i doma," podotkla Chýlková.

Voldánová porodila, Žilková se vypařila

Nominová moderátorka Marcela Augustová odešla ještě v průběhu vysílání - hned po vyhlášení vítěze Pavla Zuny. Druhá z trojice Jolana Voldánová přijít nemohla, protože se jí v pátek narodila dcera Kateřina. Namísto Vojty Kotka, který zvítězil jako objev roku, byl víc vidět třetí v pořadí muzikant Ondřej Brzobohatý, kterého doprovázela blonďatá přítelkyně Johanka.

Za Pojišťovnu štěstí slavila úspěch Kateřina Brožová, naopak v kategorii herců díky Pojišťovně nominovaný Miroslav Etzler hned po televizním přenosu zmizel. Stejně brzy se "vypařila" trojice z Tele Tele, Veronika Žilková, Richard Genzer a Michal Suchánek, které ze hry o zrcátko vyšachovaly Hvězdy šťastného Vladimíra Hrona.