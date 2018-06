V jednom seriálu nemůžu hrát do šedesáti, vysvětluje Morávková odchod z VKV

Zprávy o vašem seriálovém přestupu se objevily v době, kdy jste byla mimo republiku. Byla jste z toho překvapená?

Byla a velmi. Z té bulvární smršti, která se kolem toho spustila. V té době jsme byli s manželem a synem v Londýně. Malý Péťa měl jarní prázdniny a schválně jsme zvolili tohle krásné město, kde jsem sice už několikrát byla, ale syn a manžel tam letěli poprvé. A celou kauzu jsme sledovali z dálky na internetu...

Jak jste ji vůbec vnímala?

Nejsem člověk, který umí pracovat s bulvárem, a ani nejsem člověk, který s ním bojuje, nebo si ho zve na dovolenou a hlásí mu, kam zrovna jde. Kolem toho mého přestupu ale bylo napsáno takových věcí, polopravd a vyslovených lží, že mi z toho bylo smutno.



Dana Morávková a její manžel Petr Malásek

Ale to bohužel patří k popularitě.

Ano, tak to prostě je. Pokud člověk zvolí povolání jako třeba herectví nebo zpěv a je vidět na obrazovce, tak zřejmě musí počítat, že spekulace bulváru jsou daní za tuto profesi, kterou mimochodem miluju. Miluju divadlo, seriál, dabing... A chápu, že zprávy typu “Pendolino dobře dojelo” by nikdo nepsal, on by to asi nikdo ani nečetl. A i když spousta lidí tvrdí, že bulvár nečtou, není to tak docela pravda. Musím se jenom naučit, aby mě tolik nezasahoval do života, aby mě tolik netrápil.

V době, kdy se informace dostaly ven, jste ještě neměla podepsanou smlouvu s Novou. Někteří vaši kolegové pak byli údajně v šoku, že o vašem možném odchodu nic neví, nebo to bylo jinak?

Mám naprosto čisté svědomí. Ti, kterých se to týkalo, o tom samozřejmě věděli.

O VKV "Kvůli žádné herečce, herci nebo třeba režisérovi se nezastaví projekt, nekonečný seriál. To je, jako kdybychom dělníkovi vyčítali, že pokud odejde, skončí fabrika," říká Dana Morávková. I vaši herečtí kolegové, s nimiž se potkáváte na natáčení?

Ne, ti se to pravděpodobně dozvěděli až z novin. Ale oni se mnou přeci také své pracovní nabídky nekonzultují…

A popřáli vám?

K mému velkému překvapení někteří ano, dostala jsem krásné smsky a některé mě opravdu dojaly. Tímto bych jim chtěla poděkovat za podporu, stejně jako Primě za příležitost, kterou mi tehdy dala.

Co bude s VKV dál, nehrozí mu předčasný konec?

Myslím si, že ne. Kvůli žádné herečce, herci nebo třeba režisérovi se nezastaví projekt, nekonečný seriál. To je, jako kdybychom dělníkovi vyčítali, že pokud odejde, skončí fabrika. To je přeceňování herců i jejich možností.

Na VKV a Rodinných poutech jste pracovala pět let, pro Primu pak celkem devět let. Zvažovala jste tu nabídku dlouho?

Samozřejmě jsem váhala, radila jsem se i s mužem a ten mi řekl, ať se řídím srdcem, ale dá se říct, že bulvár moje rozhodnutí urychlil. Ale i tak bych na nabídku kývla. Dle mých informací měl navíc totiž seriál VKV končit.

Nebojíte se, že přijdete o jistý druh jistoty, kterou jste měla na Primě?

Jakou jistotu myslíte? Nevím, že by někdo z lidí podobných profesí měl nějakou jistotu. Naopak mě tato nová nabídka láká a na novou postavu se moc těším! Mám ráda úkoly, hozené rukavice a ráda se s nimi peru. To je možná pozůstatek mé sportovní minulosti. V jednom rozhovoru Aňa Geislerová řekla, že si myslí - a jmenovala mě - že to budu mít těžké, až budu chtít jednou hrát něco jiného. Tenkrát jsem nad tím přemýšlela a dnes jí musím dát za pravdu. Ale že to bude s takovým rozruchem kolem, to jsem opravdu netušila.

V jaké roli se v Ordinaci vůbec představíte?

Moc o tom mluvit ještě nechci, s přihlédnutím, aby se diváci měli na co těšit. Jediné, co můžu prozradit je, že je to lékařka a že by to měla být naprosto odlišná role, než je Andrea.

Neprojde nějakou výraznější změnou například vaše vizáž?

To se nechte překvapit!

A ještě se musím zeptat, jak to dopadne s Andreou. Zemře, nebo odjede někam pěkně daleko?

To netuším. Sice ještě pořád točím, ale scénáře nových dílů teprve vznikají.

Tak zeptám se jinak: jaký konec byste Andree přála vy?

Myslím, že by měla sbalit všechny prachy i ty svoje chlapy, odletět na Bahamy a tam si dát pořádně velkej doutník!