V Jaguáru pro královnu bylo porno

Experti automobilky narazili na obě nepříjemná překvapení, když kompletovali pancéřovou ochranu vozu, napsal dnes londýnský list The Guardian s odvoláním na nejmenovaný zdroj od výrobce. Podle deníku již jeden ze zaměstnanců podal v souvislosti s případem minulý týden výpověď.Společnost Jaguar prohlásila, že nemůže záležitost komentovat s ohledem na "souvislosti týkající se výroby vozů pro význačné osobnosti, a to z bezpečnostních důvodů". Automobilka však dodala, že případ bere velmi vážně a že zahájila ve věcivyšetřování."Jaguar se již omluvil královské rodině za všechny nepříjemnosti, které jí tato záležitost způsobila," zdůrazňuje prohlášení, které automobilka vydala. Mluvčí královského paláce k celé věci lakonicky poznamenala, že "jde pouze o záležitost společnosti Jaguar".Podle listu The Gaurdian patří k tradici automobilky, že dělníci pracující na výrobě špičkových vozů zanechávají na částech, které jsou za normálních okolností zcela nepřístupné, jistá sdělení a také své značky.