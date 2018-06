V Hradci Králové se o půlnoci pokusili o rekord

10:28 , aktualizováno 10:28

Čtyřicet tři kilo mincí sebrala kolem půlnoci královéhradecká radnice společně s vydavatelstvím Garamon. Výtěžek sbírky, do které přispívali lidé přicházející společně oslavit vstup do nového roku na Velké náměstí v Hradci Králové, připadne Dětskému domovu v Nechanicích na Královéhradecku. "Na náměstí jsme měli 45 minut rozmístěno šest kasiček. Vybrala se zhruba polovina toho, co jsem očekával," konstatoval Pavel Kubát z vydavatelství Garmond.