V Hotelu Beseda Bonsai začíná výstava bonsají

Stovky rostlin v keramických a kamenných miskách mohou návštěvníci vidět do 24. května. Některé z nich budou prodejné a jejich cena bude podle organizátorů od 100 do 1000 korun. Miniaturní dřeviny se v tomto karlínském hotelu vystavují každoročně. Letošní příležitostí je to, že ze země bonsají - Japonska - přijel do Prahy známý pěstitel těchto rostlin.

Výstava bude veřejnosti přístupná ode dneška do pondělí každý den od 09:00 do 18:00.