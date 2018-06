MÓDNÍ POLICIE: Vítová by měla vyměnit top, Fišarová sundat ponožky

Moderátorka Iveta Vítová

„K outfitu se zebrami vlastně ani moc nevím, co bych řekla, protože mě ničím nezaujal kromě toho, že vlasy ladí s tričkem. Pětkrát zebra, čtyřikrát nuda. Příště by to chtělo více nebo možná méně invence,“ míní Koutská.



Moderátorka Michaela Ochotská

Michaela Ochotská nadchla stylistku daleko víc. „Outfit, který zvolila, je jednoduchý, nenásilný a není mu co vytknout. Snad jen ty kroužky v uších, které jsou typickou českou specialitou, podobně jako knedlo, vepřo, zelo. Velké plus ale za perfektní výběr náramku, prstenu a lodiček.



Zpěvačka Radka Fišarová

Fišarová stylistku doslova rozčílila. „Mé nadšení, že Radky košile je boží a ty boyfriend tepláko-džíny taky nejsou k zahození, rychlostí blesku zabil pohled na její boty a ponožky,“ uvedla a udělila tu největší pomyslnou pokutu, protože ponožky do otevřených bot nepatří.



Který outfit se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 1021