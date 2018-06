V Harcovně by si měli pořídit větší talíře

Frýdlantská Harcovna je něco mezi hospodou, zájezdním hostincem a lepší restaurací.

Harcovna stojí na okraji města u silnice směrem na Malenovice. Téměř ve stínu Lysé hory je to podnik, který rozhodně nepřipomíná turistickou vývařovnu ani luxusní restauraci pro nóbl hosty. A přitom jako by Harcovna, na jejímž štítě trochu nepochopitelně visí zbytečně skromné označení hostinec, měla z obojího kousek - ten lepší tedy. Levnou a přitom vynikající kuchyni a hlavně personál, který očividně ví, jak svou práci dělat rychle, přesně, s úsměvem. V restauraci není výjimkou, že se u největšího stolu v lokále sesedne deset dětí a začnou nejrůzněji kombinovat mezi nabízenými jídly. Číšník ani nemrkne a mladé hosty zaskočí otázkou: »Dáte si poloviční porci, nebo si troufnete na celou?« To v tuzemských podnicích rozhodně není obvyklé. Jídelníček je v Harcovně velmi obsáhlý. Kromě ryb, kdy lze v několikastránkové nabídce najít pouze variace na téma filé, jsou tady různé úpravy hovězího, vepřového i drůbežího masa. Každá rubrika zahrnuje i velmi lákavé speciality. Také vegetariáni si přijdou na své, protože mohou okusit zapékanou brokolici, smažené korbáčiky, tvarůžky, nivu či žampiony. Co je však v tomto hostinci nejlákavější? Rozhodně hotová jídla. Těch bývají přibližně tři desítky. Zajímavým kouskem je celé vepřové koleno pečené na česneku, podávané s hořčicí a křenem. Půl kila za pouhých padesát tři korun s tím, že za každých deset deka navíc zaplatí host něco málo přes pětikorunu. Pozoruhodné jsou omáčky i úpravy jídel tradiční české kuchyně. U všech jídel snad jen kromě vepřa knedla zela jsou samozřejmostí jednoduché, ale vydatné zeleninové oblohy. Vše se podává ve velmi rozměrných porcích, které při jen nepatrném zaváhání opouštějí talíř. Host tedy musí být opatrný a například při manipulaci s knedlíky by si měl dát pozor, aby nevytlačoval hutnou omáčku z talíře na ubrus. V nápojovém parku v Harcovně nijak nezaostávají za pověstnou kuchyní. Zdejší nošovická dvanáctka za neuvěřitelných necelých třináct korun je řízné pití. Žádné zbytečné bubliny, výtečná teplota. Hladinka s bublinkou uprostřed se sice nekoná, ale na poměry obvyklé v kraji pod Beskydami velmi slušné. V nabídce vín také podnik vysoce překračuje standard podniků podobné kategorie (Harcovna si přímo do jídelníčku vypsala kód: IV. cenová skupina). V nápojovém lístku jsou i archivní vína, kabinetní delikatesy i slušný výběr jakostních odrůd. Host trousící se z Harcovny nočními ulicemi si musí před každou mnohahvězdičkovou napucovanou nádherou zaťukat na čelo a možná i s chutí odplivnout: »Jestli je Harcovna čtyřka, tak tady by mi museli snést modré z nebe!« Ale většinou nesnesou. Schody do hospodského nebe totiž vedou z Harcovny. Alespoň v podhůří nejvyššího beskydského kopce.HARCOVNA, Frýdlant nad Ostravicí, u silnice směrem na Malenovice.Přibližně pětatřicet míst v lokále, selská jizba, kulečníková herna, posezení venku.Otevřeno pondělí-čtvrtek, sobota, neděle 10-23 hod., pátek 10-24 hod.Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc. Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami, o hodnocení personál ani majitelé nevědí.