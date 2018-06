V Ester Ládové se bije šelma s romantičkou

Romantická trička, drdoly nebo lokny, to jsou poznávací znamení (ex)pornohvězdy a zpěvačky v jedné osobě - Ester Ládové. Zřejmě se tak snaží zmírnit svoji necudnou pověst a nikdo jí to nemůže mít za zlé. Styl komentovat nechci, ale když už má někdo rád kytičky, měl by se jich držet. Leopardí vzor se sice nosí, ale takhle ne.

Gábina Partyšová dala na křtu knihy o hubnutí Luboše X. Veselého dovolenou půlmetrovým rozparkům a dobře udělala. V úzkých černých kalhotách, pohodlném proužkovaném tričku odhalujícím ramena (něco prostě ukázat musí:) a baretu jí to sluší možná i víc než v róbách Versace. Svědčí jí i přirozený make-up, který nenápadně podtrhne hezký obličej.

Černé džíny Hanky Kynychové nejsou úplně černé a to je jejich problém. Na těch bezchybných cvičitelských nožkách vypadají tak nějak mdle. Škoda, protože delší tričko jí sluší a pásek přes něj si může obvykle dovolit jenom ženy s plochým břichem, což Hanka splňuje. Ne nadarmo se česká hvězda aerobiku objevila na prezentaci nové soutěže krásy Pretty Woman. Co ale vážně nechápu je pískový kabát. To je pravá kožešina? No teda ...

